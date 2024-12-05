РФ атаковала Украину баллистикой и дронами. Силы ПВО сбили 30 "шахедов"
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину баллистикой и дронами. Силы ПВО сбили 30 "шахедов"

Воздушные Силы ВСУ
РФ атаковала Украину баллистикой и дронами. Силы ПВО сбили 30 "шахедов"
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В ночь на 5 декабря российская армия атаковала баллистикой Днепропетровскую область и запустила более 40 дронов по Украине. ПВО сбило 30 вражеских "шахедов".

Главные тезисы

  • В ночь на 5 декабря Российская Федерация атаковала Украину с помощью баллистики и более 40 дронов.
  • Силы противовоздушной обороны Украины сбили 30 вражеских "шахедов", атаковавших разные области страны.
  • В результате атаки РФ на Никопольщину было повреждено агропредприятие, частные дома, авто и инфраструктуру, но пострадавших нет.
  • Атака произошла с применением ударных БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов.
  • Воздушные силы и оборонные войска Украины успешно отразили удары РФ в ряде областей страны, не допустив серьезных повреждений.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 5 декабря противник нанес удар по Днепропетровской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области.

Также атаковал Украину 44 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов пусков Орел, Курск, говорится в сообщении.

Фото — Воздушные силы ВСУ

По состоянию на 08:30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 30 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Одесской областях.

12 беспилотников локационно потеряны, еще один вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.

Что известно о последствиях атаки РФ по Никопольщине

Российские кафиры атаковали Никопольский район Днепропетровщины ракетами, БПЛА и артиллерией, в результате чего повреждены агропредприятие, частные жилые дома, машина, газопровод и ЛЭП.

Ночью враг несколько раз целился по Никопольщине. Ударил ракетами, дроном-камикадзе и артиллерией. Атаковал Никополь, Покровскую — городскую и сельскую, Марганецкую общины.

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Повреждены агрофирма, частные дома, хозяйственная постройка, авто. Задел газопровод и линию электропередач.

Пострадавших нет.

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