РФ атакувала Україну балістикою та дронами. Сили ППО збили 30 "шахедів"

В ніч на 5 грудня російська армія атакувала балістикою Дніпропетровську область та запустила понад 40 дронів по Україні. ППО збила 30 ворожих “шахедів”.
Головні тези:
- У ніч на 5 грудня Російська Федерація атакувала Україну за допомогою балістикою та понад 40 дронів.
- Сили протиповітряної оборони України збили 30 ворожих “шахедів”, які атакували різні області країни.
- Внаслідок атаки РФ на Нікопольщину було пошкоджено агропідприємство, приватні будинки, авто та інфраструктуру, але постраждалих немає.
- Атака відбулася із застосуванням ударних БПЛА типу “Shahed” та безпілотниками інших типів.
- Повітряні сили та оборонні війська України успішно відбили удари РФ в ряді областей країни, не допустивши серйозних пошкоджень.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, у ніч на 5 грудня противник завдав удару по Дніпропетровській області двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області.
Станом на 08.30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 30 ворожих БПЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.
12 безпілотників локаційно втрачено, ще один вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.
Що відомо про наслідки атаки РФ по Нікопольщині
Російські окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини ракетами, БПЛА та артилерією, внаслідок чого пошкоджені агропідприємство, приватні житлові будинки, машина, газогін та ЛЕП.
Пошкоджені агрофірма, приватні будинки, господарська споруда, авто. Зачепило газогін і лінію електропередач.
Постраждалих немає.
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