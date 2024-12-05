РФ атакувала Україну балістикою та дронами. Сили ППО збили 30 "шахедів"

В ніч на 5 грудня російська армія атакувала балістикою Дніпропетровську область та запустила понад 40 дронів по Україні. ППО збила 30 ворожих “шахедів”.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 5 грудня противник завдав удару по Дніпропетровській області двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області.

Також атакував Україну 44 ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів з районів пусків Орел, Курськ, — йдеться у повідомленні. Поширити

Фото — Повітряні сили ЗСУ

Станом на 08.30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 30 ворожих БПЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.

12 безпілотників локаційно втрачено, ще один вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.

Що відомо про наслідки атаки РФ по Нікопольщині

Російські окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини ракетами, БПЛА та артилерією, внаслідок чого пошкоджені агропідприємство, приватні житлові будинки, машина, газогін та ЛЕП.

Вночі ворог кілька разів цілив по Нікопольщині. Вдарив ракетами, дроном-камікадзе та артилерією. Атакував Нікополь, Покровську — міську і сільську, Марганецьку громади. Поширити

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Пошкоджені агрофірма, приватні будинки, господарська споруда, авто. Зачепило газогін і лінію електропередач.

Постраждалих немає.