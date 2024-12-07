За інформацією командування Повітряних сил, протягом ночі на 7 грудня російські окупанти випустили ракету невстановленого типу по Сумській області та намагались атакувати низку регіонів за допомогою ударних БпЛА типу “Shahed” та дронами інших типів.

Що відомо про результати роботи ППО протягом ночі 7 грудня

Станом на 08.30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 7 ворожих БпЛА у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях. 6 безпілотників локаційно втрачено, 1 — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку рф, — йдеться у повідомленні Повітряних сил. Поширити

Що відомо про наслідки останніх повітряних атак армії РФ по Україні

Зранку 7 грудня злочинна армія РФ атакувала балістичною ракетою Конотоп на Сумщині.

Ця балістика з Криму. Таки дістає до нас. До речі пуск відбувся з Перекопського перешийка. Напевне тому і дотягнулися до нас, — зазначив керівник міськради Артем Семеніхін. Поширити

За інформацією представників Сумської ОВА, воєнні злочинці армії РФ завдали удар по об’єкту інфраструктури у місті.

Вказується, що остаточні наслідки ще встановлюються, але на місці вже працюють всі необхідні служби.

Між тим Семеніхін заперечив влучання, стверджуючи, що руйнувань та пошкоджень не має.