За інформацією командування Повітряних сил, протягом ночі на 7 грудня російські окупанти випустили ракету невстановленого типу по Сумській області та намагались атакувати низку регіонів за допомогою ударних БпЛА типу “Shahed” та дронами інших типів.
Головні тези:
- Підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільні вогневі групи знищили 7 ворожих дронів у різних областях України.
- Налаштована система ППО ефективно працює у відновленні балансу та захисті території від атак російської армії.
- Українські військові відповідають на провокації з боку російської сторони, нейтралізуючи загрози та захищаючи мирних мешканців.
Що відомо про результати роботи ППО протягом ночі 7 грудня
Що відомо про наслідки останніх повітряних атак армії РФ по Україні
Зранку 7 грудня злочинна армія РФ атакувала балістичною ракетою Конотоп на Сумщині.
За інформацією представників Сумської ОВА, воєнні злочинці армії РФ завдали удар по об’єкту інфраструктури у місті.
Вказується, що остаточні наслідки ще встановлюються, але на місці вже працюють всі необхідні служби.
Між тим Семеніхін заперечив влучання, стверджуючи, що руйнувань та пошкоджень не має.
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