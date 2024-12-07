Підрозділи ППО збили 7 дронів армії РФ протягом ночі
Категорія
Україна
Дата публікації

Підрозділи ППО збили 7 дронів армії РФ протягом ночі

Повітряні Сили ЗСУ
Військовий ЗСУ

За інформацією командування Повітряних сил, протягом ночі на 7 грудня російські окупанти випустили ракету невстановленого типу по Сумській області та намагались атакувати низку регіонів за допомогою ударних БпЛА типу “Shahed” та дронами інших типів.

Головні тези:

  • Підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільні вогневі групи знищили 7 ворожих дронів у різних областях України.
  • Налаштована система ППО ефективно працює у відновленні балансу та захисті території від атак російської армії.
  • Українські військові відповідають на провокації з боку російської сторони, нейтралізуючи загрози та захищаючи мирних мешканців.

Що відомо про результати роботи ППО протягом ночі 7 грудня

Станом на 08.30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 7 ворожих БпЛА у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях. 6 безпілотників локаційно втрачено, 1 — вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку рф, — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Що відомо про наслідки останніх повітряних атак армії РФ по Україні

Зранку 7 грудня злочинна армія РФ атакувала балістичною ракетою Конотоп на Сумщині.

Ця балістика з Криму. Таки дістає до нас. До речі пуск відбувся з Перекопського перешийка. Напевне тому і дотягнулися до нас, — зазначив керівник міськради Артем Семеніхін.

За інформацією представників Сумської ОВА, воєнні злочинці армії РФ завдали удар по об’єкту інфраструктури у місті.

Вказується, що остаточні наслідки ще встановлюються, але на місці вже працюють всі необхідні служби.

Між тим Семеніхін заперечив влучання, стверджуючи, що руйнувань та пошкоджень не має.

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