Подразделения ПВО сбили 7 дронов армии РФ в течение ночи
Категория
Украина
Дата публикации

Подразделения ПВО сбили 7 дронов армии РФ в течение ночи

Воздушные Силы ВСУ
Военный ВСУ
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По информации командования Воздушных сил, в течение ночи на 7 декабря российские оккупанты выпустили ракету неустановленного типа по Сумской области и пытались атаковать ряд регионов с помощью ударных БпЛА типа Shahed и дронами других типов.

Главные тезисы

  • Подразделения ПВО Украины сбили 7 вражеских дронов различных типов, пресекая атаки на разные области страны.
  • Система ПВО эффективно работает на восстановлении баланса и защите территории от возможных атак со стороны России.
  • Нейтрализация угроз и защита мирных жителей являются основными приоритетами украинских военных в ответ на провокации с российской стороны.
  • В результате воздушных атак армии РФ на Сумскую область нанесен удар по объекту инфраструктуры, но представители опровергают обширные разрушения.

Что известно о результатах работы ПВО в течение ночи 7 декабря

По состоянию на 08:30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 7 вражеских БПЛА в Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской и Житомирской областях. 6 беспилотников локационно потеряно, 1 — вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении России, — говорится в сообщении Воздушных сил.

Что известно о последствиях последних воздушных атак армии РФ по Украине

Утром 7 декабря преступная армия РФ атаковала баллистической ракетой Конотоп Сумской области.

Эта баллистика из Крыма. Таки достает до нас. Кстати, пуск состоялся из Перекопского перешейка.

По информации представителей Сумской ОВА, военные преступники армии РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе.

Указывается, что окончательные последствия устанавливаются, но на месте уже работают все необходимые службы.

Между тем Семенихин отрицал попадание, утверждая, что разрушений и повреждений нет.

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