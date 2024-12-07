По информации командования Воздушных сил, в течение ночи на 7 декабря российские оккупанты выпустили ракету неустановленного типа по Сумской области и пытались атаковать ряд регионов с помощью ударных БпЛА типа Shahed и дронами других типов.

Что известно о результатах работы ПВО в течение ночи 7 декабря

По состоянию на 08:30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 7 вражеских БПЛА в Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской и Житомирской областях. 6 беспилотников локационно потеряно, 1 — вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении России, — говорится в сообщении Воздушных сил. Поделиться

Что известно о последствиях последних воздушных атак армии РФ по Украине

Утром 7 декабря преступная армия РФ атаковала баллистической ракетой Конотоп Сумской области.

Эта баллистика из Крыма. Таки достает до нас. Кстати, пуск состоялся из Перекопского перешейка. Поделиться

По информации представителей Сумской ОВА, военные преступники армии РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе.

Указывается, что окончательные последствия устанавливаются, но на месте уже работают все необходимые службы.

Между тем Семенихин отрицал попадание, утверждая, что разрушений и повреждений нет.