По информации командования Воздушных сил, в течение ночи на 7 декабря российские оккупанты выпустили ракету неустановленного типа по Сумской области и пытались атаковать ряд регионов с помощью ударных БпЛА типа Shahed и дронами других типов.
Главные тезисы
- Подразделения ПВО Украины сбили 7 вражеских дронов различных типов, пресекая атаки на разные области страны.
- Система ПВО эффективно работает на восстановлении баланса и защите территории от возможных атак со стороны России.
- Нейтрализация угроз и защита мирных жителей являются основными приоритетами украинских военных в ответ на провокации с российской стороны.
- В результате воздушных атак армии РФ на Сумскую область нанесен удар по объекту инфраструктуры, но представители опровергают обширные разрушения.
Что известно о результатах работы ПВО в течение ночи 7 декабря
Что известно о последствиях последних воздушных атак армии РФ по Украине
Утром 7 декабря преступная армия РФ атаковала баллистической ракетой Конотоп Сумской области.
По информации представителей Сумской ОВА, военные преступники армии РФ нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе.
Указывается, что окончательные последствия устанавливаются, но на месте уже работают все необходимые службы.
Между тем Семенихин отрицал попадание, утверждая, что разрушений и повреждений нет.
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