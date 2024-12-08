Силы ПВО сбили 28 российских "шахедов" во время атаки на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 28 российских "шахедов" во время атаки на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 28 российских "шахедов" во время атаки на Украину
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Армия РФ в ночь на 8 декабря выпустила по Украине 74 дрона. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 28 беспилотников.

Главные тезисы

  • Силы ПВО успешно сбили 28 российских беспилотников во время авиаудара по Украине
  • Атака РФ на Запорожье привела к гибели двух детей и ранению 26 человек
  • Дома и коммерческие объекты в Запорожье получили значительные разрушения
  • Город объявлен днем траура в память о погибших в результате авиаудара
  • Воздушные силы ВСУ сбили 28 вражеских дронов и локационно потеряли еще 46 беспилотников

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, оккупанты выпустили "Шахеды" и беспилотники других типов из пяти районов — Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 08.30 силы противовоздушной обороны сбили 28 вражеских дронов.

Фото — Воздушные силы ВСУ

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, еще 46 беспилотников локационно потеряны.

Из-за падения сбитого "Шахеда" в Каменском Днепропетровской области повреждены дома и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь.

Авиаудар РФ по Запорожью — среди погибших было двое детей

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Среди погибших двое детей — продолжается идентификация людей, убитых россиянами во время атаки по Запорожью.

Российская армия направила авиационную бомбу ФАБ-250 из УМПК по Шевченковскому району Запорожья, где всегда много людей.

Ранее сообщалось, что получили ранения 26 человек, среди них трое детей. В больницах остаются 12 человек, из них двое — в тяжелом состоянии.

Повреждены десять многоэтажек, в них выбиты окна, разрушены крыши, а также 17 одноэтажных домов и коммерческие объекты — почти полностью разрушены СТО, повреждены торговые точки.

7 декабря в Запорожье объявлена днем траура по погибшим.

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