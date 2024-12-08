Силы ПВО сбили 28 российских "шахедов" во время атаки на Украину

Армия РФ в ночь на 8 декабря выпустила по Украине 74 дрона. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 28 беспилотников.
Главные тезисы
- Силы ПВО успешно сбили 28 российских беспилотников во время авиаудара по Украине
- Атака РФ на Запорожье привела к гибели двух детей и ранению 26 человек
- Дома и коммерческие объекты в Запорожье получили значительные разрушения
- Город объявлен днем траура в память о погибших в результате авиаудара
- Воздушные силы ВСУ сбили 28 вражеских дронов и локационно потеряли еще 46 беспилотников
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, оккупанты выпустили "Шахеды" и беспилотники других типов из пяти районов — Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.
По состоянию на 08.30 силы противовоздушной обороны сбили 28 вражеских дронов.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, еще 46 беспилотников локационно потеряны.
Из-за падения сбитого "Шахеда" в Каменском Днепропетровской области повреждены дома и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь.
Авиаудар РФ по Запорожью — среди погибших было двое детей
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Среди погибших двое детей — продолжается идентификация людей, убитых россиянами во время атаки по Запорожью.
Российская армия направила авиационную бомбу ФАБ-250 из УМПК по Шевченковскому району Запорожья, где всегда много людей.
Ранее сообщалось, что получили ранения 26 человек, среди них трое детей. В больницах остаются 12 человек, из них двое — в тяжелом состоянии.
Повреждены десять многоэтажек, в них выбиты окна, разрушены крыши, а также 17 одноэтажных домов и коммерческие объекты — почти полностью разрушены СТО, повреждены торговые точки.
7 декабря в Запорожье объявлена днем траура по погибшим.
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