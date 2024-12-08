Силы ПВО сбили 28 российских "шахедов" во время атаки на Украину

Армия РФ в ночь на 8 декабря выпустила по Украине 74 дрона. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 28 беспилотников.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, оккупанты выпустили "Шахеды" и беспилотники других типов из пяти районов — Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 08.30 силы противовоздушной обороны сбили 28 вражеских дронов.

Фото — Воздушные силы ВСУ

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, еще 46 беспилотников локационно потеряны.

Из-за падения сбитого "Шахеда" в Каменском Днепропетровской области повреждены дома и имущество граждан, пострадавшим оказывается помощь.

Авиаудар РФ по Запорожью — среди погибших было двое детей

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Среди погибших двое детей — продолжается идентификация людей, убитых россиянами во время атаки по Запорожью.

Российская армия направила авиационную бомбу ФАБ-250 из УМПК по Шевченковскому району Запорожья, где всегда много людей.

Ранее сообщалось, что получили ранения 26 человек, среди них трое детей. В больницах остаются 12 человек, из них двое — в тяжелом состоянии.

Повреждены десять многоэтажек, в них выбиты окна, разрушены крыши, а также 17 одноэтажных домов и коммерческие объекты — почти полностью разрушены СТО, повреждены торговые точки.