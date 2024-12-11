ПВО Украины уничтожила две российские ракеты на Днепропетровщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Украины уничтожила две российские ракеты на Днепропетровщине — видео

Воздушные Силы ВСУ
Ракета
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Украинские защитники утром 11 декабря сбили две российские ракеты Х-59/Х-69. Оккупанты пытались нанести удар по Днепропетровской области.

Главные тезисы

  • Украинская ПВО успешно сбила две российские ракеты Х-59/Х-69 на Днепропетровщине, предотвратив угрозу для мирного населения.
  • Армия РФ пыталась нанести удар по украинской территории, однако обе ракеты были ликвидированы противовоздушной обороной Украины.
  • Противостояние продолжается, украинские силы активно обороняются и предпринимают меры по обеспечению безопасности страны.

ПВО Украины сбила две КАР Х-59/Х-69

Около 11:00 противник нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровщине из акватории Азовского моря.

Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной.

На видео боевая работа подразделения Воздушное командование "Восток"

Что известно об атаке РФ на Украину

В ночь на 9 декабря армия РФ запустила против Украины две ракеты, а также 37 дронов. Противовоздушная оборона сбила все ракеты и 18 БПЛА.

Как отмечают военные, ночью террористы атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства над Черным морем и 37 дронами типа Shahed и беспилотниками других типов, запущенных из районов российских городов Орел и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 8:00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 18 вражеских БПЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областей.

18 беспилотников локационно потеряно, один — в воздухе. Боевая работа продолжается.

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