ПВО Украины уничтожила две российские ракеты на Днепропетровщине — видео

Украинские защитники утром 11 декабря сбили две российские ракеты Х-59/Х-69. Оккупанты пытались нанести удар по Днепропетровской области.
Главные тезисы
- Украинская ПВО успешно сбила две российские ракеты Х-59/Х-69 на Днепропетровщине, предотвратив угрозу для мирного населения.
- Армия РФ пыталась нанести удар по украинской территории, однако обе ракеты были ликвидированы противовоздушной обороной Украины.
- Противостояние продолжается, украинские силы активно обороняются и предпринимают меры по обеспечению безопасности страны.
ПВО Украины сбила две КАР Х-59/Х-69
Около 11:00 противник нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровщине из акватории Азовского моря.
Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной.
На видео боевая работа подразделения Воздушное командование "Восток"
Что известно об атаке РФ на Украину
В ночь на 9 декабря армия РФ запустила против Украины две ракеты, а также 37 дронов. Противовоздушная оборона сбила все ракеты и 18 БПЛА.
Как отмечают военные, ночью террористы атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства над Черным морем и 37 дронами типа Shahed и беспилотниками других типов, запущенных из районов российских городов Орел и Приморско-Ахтарск.
По состоянию на 8:00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 18 вражеских БПЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областей.
18 беспилотников локационно потеряно, один — в воздухе. Боевая работа продолжается.
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