Силы ПВО сбили две ракеты и 18 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили две ракеты и 18 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили две ракеты и 18 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 9 декабря армия РФ запустила против Украины две ракеты, а также 37 дронов. Противовоздушная оборона сбила все ракеты и 18 БПЛА.

Главные тезисы

  • Украинская ПВО успешно отразила атаку РФ, сбив две ракеты и 18 дронов.
  • Сбивка противника свидетельствует об эффективной работе украинских военных и их готовности к обороне.
  • Стратегическая важность дополнительных систем ПВО типа Hawks, NASAMS или IRIS-T для украинской безопасности.
  • Украина обращается к союзникам за поддержкой в обеспечении необходимого вооружения и усилении пакета сдерживания России.

Что известно об атаке РФ на Украину

Как отмечают военные, ночью террористы атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства над Черным морем и 37 дронами типа Shahed и беспилотниками других типов, запущенных из районов российских городов Орел и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 8:00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 18 вражеских БПЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областей.

18 беспилотников локационно потеряно, один — в воздухе. Боевая работа продолжается.

Фото — Воздушные силы ВСУ

В Воздушных силах отметили, что из-за падения обломков сбитых дронов в Винницкой области повреждена инфраструктура нескольких частных предприятий.

ПВО работала в рамках Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областей.

Украина срочно нуждается в 20 дополнительных системах ПВО

Украина срочно нуждается как минимум в 20 дополнительных системах типа Hawks, NASAMS или IRIS-T. Это позволит избежать блекаута из-за российских обстрелов.

Как сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибига накануне встречи главе МИД стран НАТО он поднимет вопрос поддержки Украины в зимний период.

Мы уже проинформировали наших партнеров о наших неотложных потребностях, и мы благодарны им за такую оперативную реакцию. И речь идет о срочной поставке не менее 20 дополнительных систем типа Hawk, NASAMS или IRIS-T. И это поможет нам избежать блекаута. И мы понимаем, что россияне пытаются лишить нас возможности производить энергию, — заявил Андрей Сибига.

Глава МИД напомнил о привлечении Ирана и КНДР к непосредственной агрессии против Украины.

Министр подчеркнул, что Европа оказалась в новой реальности российской агрессии и призвал союзников принять решительные решения, в частности, обеспечить Украину необходимым количеством и номенклатурой вооружений, а также усилить пакет сдерживания России. Он подчеркнул, что НАТО должно увеличить цену агрессии для Москвы.

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