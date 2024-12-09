Силы ПВО сбили две ракеты и 18 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 9 декабря армия РФ запустила против Украины две ракеты, а также 37 дронов. Противовоздушная оборона сбила все ракеты и 18 БПЛА.
Главные тезисы
- Украинская ПВО успешно отразила атаку РФ, сбив две ракеты и 18 дронов.
- Сбивка противника свидетельствует об эффективной работе украинских военных и их готовности к обороне.
- Стратегическая важность дополнительных систем ПВО типа Hawks, NASAMS или IRIS-T для украинской безопасности.
- Украина обращается к союзникам за поддержкой в обеспечении необходимого вооружения и усилении пакета сдерживания России.
Что известно об атаке РФ на Украину
Как отмечают военные, ночью террористы атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства над Черным морем и 37 дронами типа Shahed и беспилотниками других типов, запущенных из районов российских городов Орел и Приморско-Ахтарск.
По состоянию на 8:00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 18 вражеских БПЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областей.
18 беспилотников локационно потеряно, один — в воздухе. Боевая работа продолжается.
ПВО работала в рамках Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областей.
Украина срочно нуждается в 20 дополнительных системах ПВО
Украина срочно нуждается как минимум в 20 дополнительных системах типа Hawks, NASAMS или IRIS-T. Это позволит избежать блекаута из-за российских обстрелов.
Как сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибига накануне встречи главе МИД стран НАТО он поднимет вопрос поддержки Украины в зимний период.
Глава МИД напомнил о привлечении Ирана и КНДР к непосредственной агрессии против Украины.
Министр подчеркнул, что Европа оказалась в новой реальности российской агрессии и призвал союзников принять решительные решения, в частности, обеспечить Украину необходимым количеством и номенклатурой вооружений, а также усилить пакет сдерживания России. Он подчеркнул, что НАТО должно увеличить цену агрессии для Москвы.
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