Сили ППО збили дві ракети та 18 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 9 грудня армія РФ запустила проти України дві ракети, а також 37 дронів. Протиповітряна оборона збила усі ракети та 18 БПЛА.
Головні тези:
- У ніч на 9 грудня армія РФ запустила проти України дві ракети та 37 дронів, які були успішно збиті українською протиповітряною обороною.
- Збиття двох ракет та 18 дронів свідчить про успішну роботу українських військових та готовність країни відстоювати суверенітет і територіальну цілісність.
- ППО працювала у межах декількох областей України, спричинивши певні матеріальні збитки, але успішно захищаючи територію від агресивних дій РФ.
Що відомо про атаку РФ на Україну
Як зазначають військові, вночі терористи атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем та 37 дронами типу Shahed й безпілотниками інших типів, що були запущені із районів російських міст Орел та Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 8:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.
18 безпілотників локаційно втрачено, один — в повітрі. Бойова робота триває.
ППО працювала у межах Сумської, Полтавському, Дніпропетровської, Чернігівської, Вінницької, Хмельницької, Рівненської, Тернопільської та Одеської областей.
Україна терміново потребує 20 додаткових систем ППО
Україна терміново потребує щонайменше 20 додаткових систем типу Hawks, NASAMS або IRIS-T. Це дозволить уникнути блекауту через російські обстріли.
Як повідомив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрія Сибіга напередодні зустрічі голові МЗС країн НАТО він порушить питання підтримки України в зимовий період.
Глава МЗС нагадав про залучення Ірану та КНДР до безпосередньої агресії проти України.
Міністр наголосив, що Європа опинилася в новій реальності російської агресії та закликав союзників ухвалити рішучі рішення, зокрема забезпечити Україну необхідною кількістю та номенклатурою озброєнь, а також посилити пакет стримування Росії. Він підкреслив, що НАТО має збільшити ціну агресії для Москви.
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