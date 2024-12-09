Сили ППО збили дві ракети та 18 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 9 грудня армія РФ запустила проти України дві ракети, а також 37 дронів. Протиповітряна оборона збила усі ракети та 18 БПЛА.

Що відомо про атаку РФ на Україну

Як зазначають військові, вночі терористи атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем та 37 дронами типу Shahed й безпілотниками інших типів, що були запущені із районів російських міст Орел та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 8:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.

18 безпілотників локаційно втрачено, один — в повітрі. Бойова робота триває.

Фото — Повітряні сили ЗСУ

У Повітряних силах зазначили, що через падіння уламків збитих дронів на Вінниччині пошкоджена інфраструктура кількох приватних підприємств. Поширити

ППО працювала у межах Сумської, Полтавському, Дніпропетровської, Чернігівської, Вінницької, Хмельницької, Рівненської, Тернопільської та Одеської областей.

Україна терміново потребує 20 додаткових систем ППО

Україна терміново потребує щонайменше 20 додаткових систем типу Hawks, NASAMS або IRIS-T. Це дозволить уникнути блекауту через російські обстріли.

Як повідомив голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрія Сибіга напередодні зустрічі голові МЗС країн НАТО він порушить питання підтримки України в зимовий період.

Ми вже поінформували наших партнерів про наші нагальні потреби, і ми вдячні їм за таку оперативну реакцію. І мова йде про термінову поставку щонайменше 20 додаткових систем типу Hawk, NASAMS або IRIS-T. І це допоможе нам уникнути блекауту. І ми розуміємо, що росіяни намагаються позбавити нас можливості виробляти енергію, — заявив Андрій Сибіга. Поширити

Глава МЗС нагадав про залучення Ірану та КНДР до безпосередньої агресії проти України.

Міністр наголосив, що Європа опинилася в новій реальності російської агресії та закликав союзників ухвалити рішучі рішення, зокрема забезпечити Україну необхідною кількістю та номенклатурою озброєнь, а також посилити пакет стримування Росії. Він підкреслив, що НАТО має збільшити ціну агресії для Москви.