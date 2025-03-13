Россия массированно обстреляла Днепропетровщину — есть разрушения и пострадавшие

Россияне ударили дронами по Днепропетровской области в ночь на 13 марта. Железнодорожникам пришлось внести изменения в движение нескольких поездов региона, есть пострадавшие.
Главные тезисы
- Российские дроны атаковали Днепропетровскую область, что привело к разрушениям недвижимости и пострадавшим гражданам.
- Статья рассказывает о том, что в результате вражеской атаки пострадали женщины 52, 56 и 82 лет, находящиеся в больнице средней тяжести.
- ПВО уничтожили 11 вражеских беспилотников на Днепропетровщине, но вражеские атаки на энергообъекты железной дороги приведут к изменениям в движении поездов.
Россия массированно атаковала Днепропетровщину: что известно
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Днепре трое пострадавших из-за вражеской атаки.
Это женщины 52, 56 и 82 лет. Все госпитализированы. Состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь.
Силы ПВО уничтожили на Днепропетровщине 11 вражеских беспилотников ночью.
Из-за утренних вражеских атак на энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области будут наблюдаться изменения в движении нескольких поездов, — говорится в сообщении УЗ.
А именно:
поезд № 86 "Львов — Запорожье" отправился из Днепра с задержкой;
поезд № 72 "Львов — Павлоград" будет следовать измененным маршрутом через станцию "Синельниково-2" вместо станции "Самар-Днепровский".
Как отметили в компании, резервные тепловозы в регионе уже готовятся подхватывать при необходимости поезда.
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