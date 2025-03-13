Россия массированно обстреляла Днепропетровщину — есть разрушения и пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно обстреляла Днепропетровщину — есть разрушения и пострадавшие

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепр
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Россияне ударили дронами по Днепропетровской области в ночь на 13 марта. Железнодорожникам пришлось внести изменения в движение нескольких поездов региона, есть пострадавшие.

Главные тезисы

  • Российские дроны атаковали Днепропетровскую область, что привело к разрушениям недвижимости и пострадавшим гражданам.
  • Статья рассказывает о том, что в результате вражеской атаки пострадали женщины 52, 56 и 82 лет, находящиеся в больнице средней тяжести.
  • ПВО уничтожили 11 вражеских беспилотников на Днепропетровщине, но вражеские атаки на энергообъекты железной дороги приведут к изменениям в движении поездов.

Россия массированно атаковала Днепропетровщину: что известно

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Днепре трое пострадавших из-за вражеской атаки.

Это женщины 52, 56 и 82 лет. Все госпитализированы. Состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь.

В Днепре, по уточненной информации, повреждены многоэтажки. Разбиты не менее 100 окон. Загорелись и гаражи. Обследование территории продолжается.

Силы ПВО уничтожили на Днепропетровщине 11 вражеских беспилотников ночью.

Из-за утренних вражеских атак на энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области будут наблюдаться изменения в движении нескольких поездов, — говорится в сообщении УЗ.

А именно:

  • поезд № 86 "Львов — Запорожье" отправился из Днепра с задержкой;

  • поезд № 72 "Львов — Павлоград" будет следовать измененным маршрутом через станцию "Синельниково-2" вместо станции "Самар-Днепровский".

Как отметили в компании, резервные тепловозы в регионе уже готовятся подхватывать при необходимости поезда.

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