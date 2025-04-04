У Кривому Розі загинуло 6 дітей внаслідок ракетного удару РФ

Ввечері 4 квітня Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Станом на 20.07 відомо про 6 загиблих дітей.
Головні тези:
- Росія атакувала Кривий Ріг балістикою, внаслідок чого загинуло 6 дітей.
- Президент України закликає до об'єднання світу для припинення війни та тиску на Росію.
- Тільки спільні зусилля та міжнародний тиск можуть змусити Росію відмовитися від терору та насильства.
У Кривому Розі загинуло 6 дітей — Зеленський
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Рятувальна операція триває. Пошкоджені щонайменше 5 будинків.
Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це продовжується: Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил — тільки від цього залежить, коли закінчиться війна.
Президент заявив, що Америка, Європа, всі інші у світі мають достатню спроможність, щоб змусити Росію відмовитися від терору і війни.
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