У Кривому Розі загинуло 6 дітей внаслідок ракетного удару РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Кривому Розі загинуло 6 дітей внаслідок ракетного удару РФ

Володимир Зеленський
Кривий Ріг
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Ввечері 4 квітня Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Станом на 20.07 відомо про 6 загиблих дітей.

Головні тези:

  • Росія атакувала Кривий Ріг балістикою, внаслідок чого загинуло 6 дітей.
  • Президент України закликає до об'єднання світу для припинення війни та тиску на Росію.
  • Тільки спільні зусилля та міжнародний тиск можуть змусити Росію відмовитися від терору та насильства.

У Кривому Розі загинуло 6 дітей — Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Російська ракета по звичайному місту. Просто по вулиці. По території із житловими будинками. Попередньо це удар балістикою. Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей. Мої співчуття рідним та близьким.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Рятувальна операція триває. Пошкоджені щонайменше 5 будинків.

Загиблі внаслідок атаки Росії у Кривому Розі

Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це продовжується: Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни. І тільки від тиску світу на Росію, від усіх зусиль для зміцнення України, нашої ППО, наших сил — тільки від цього залежить, коли закінчиться війна.

Російська ракета вдарила по дитячому майданчику у Кривому Розі

Президент заявив, що Америка, Європа, всі інші у світі мають достатню спроможність, щоб змусити Росію відмовитися від терору і війни.

І це треба забезпечити: мир потрібен.

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