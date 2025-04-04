В Кривом Роге погибли 6 детей в результате ракетного удара РФ

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Российская ракета по обычному городу. Прямо по улице. По территории с жилыми домами. Предварительно это удар баллистики. На сегодня известно о 14 погибших, среди них 6 детей. Мои соболезнования родным и близким.

Спасательная операция продолжается. Повреждены не менее 5 домов.

Каждый день русские удары. Каждый день погибшие люди. Только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны. И только от давления мира на Россию, от всех усилий по укреплению Украины, нашей ПВО, наших сил — только от этого зависит, когда война закончится.