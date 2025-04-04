В Кривом Роге погибли 6 детей в результате ракетного удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Кривом Роге погибли 6 детей в результате ракетного удара РФ

Владимир Зеленский
Кривой Рог
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Вечером 4 апреля Россия атаковала Кривой Рог баллистикой. По состоянию на 20.07 известно о 6 погибших детях.

Главные тезисы

  • В результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу погибли 6 детей, всего 14 погибших.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призывает к объединению мирового сообщества для прекращения войны и давления на Россию.
  • Спасательная операция в Кривом Роге продолжается, повреждены не менее 5 домов.

В Кривом Роге погибли 6 детей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Российская ракета по обычному городу. Прямо по улице. По территории с жилыми домами. Предварительно это удар баллистики. На сегодня известно о 14 погибших, среди них 6 детей. Мои соболезнования родным и близким.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Спасательная операция продолжается. Повреждены не менее 5 домов.

Погибшие в результате атаки России в Кривом Роге

Каждый день русские удары. Каждый день погибшие люди. Только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны. И только от давления мира на Россию, от всех усилий по укреплению Украины, нашей ПВО, наших сил — только от этого зависит, когда война закончится.

Российская ракета ударила по детской площадке в Кривом Роге

Президент заявил, что Америка, Европа, все остальные в мире обладают достаточной способностью, чтобы заставить Россию отказаться от террора и войны.

И это нужно обеспечить: мир нужен.

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