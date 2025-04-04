В Кривом Роге погибли 6 детей в результате ракетного удара РФ

Вечером 4 апреля Россия атаковала Кривой Рог баллистикой. По состоянию на 20.07 известно о 6 погибших детях.
Главные тезисы
- В результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу погибли 6 детей, всего 14 погибших.
- Президент Украины Владимир Зеленский призывает к объединению мирового сообщества для прекращения войны и давления на Россию.
- Спасательная операция в Кривом Роге продолжается, повреждены не менее 5 домов.
В Кривом Роге погибли 6 детей.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Спасательная операция продолжается. Повреждены не менее 5 домов.
Каждый день русские удары. Каждый день погибшие люди. Только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны. И только от давления мира на Россию, от всех усилий по укреплению Украины, нашей ПВО, наших сил — только от этого зависит, когда война закончится.
Президент заявил, что Америка, Европа, все остальные в мире обладают достаточной способностью, чтобы заставить Россию отказаться от террора и войны.
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