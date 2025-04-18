Атака Росії на Харків — є загиблий та багато постраждалих

Вранці 18 квітня країна-агресорка РФ атакувала балістичною ракетою з касетним начинням багатоповерхівку в Харкові. Згідно з останніми даними, відомо про загиблого і понад 50 постраждалих.

Що відомо про наслідки нової атаки РФ

Як повідомляють представники місцевої влади, під удар ворога цього разу потрапив густонаселений район Харкова, зокрема й багатоповерхівка.

Що важливо розуміти, під завалами досі можуть перебувати люди.

З заявою з цього приводу уже виступив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ракетного удару сталося влучання в багатоквартирні житлові будинки в Основ'янському районі.

Окрім того, повідомляється, що серед постраждалих є щонайменше дві дитини.

За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі, — заявив мер Харкова Ігор Терехов. Поширити

Згідно з останніми даними постраждали 54 людини. До міських лікарень госпіталізовано 13 цивільних — 4 з них у важкому стані.

Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.