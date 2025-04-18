Атака Росії на Харків — є загиблий та багато постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Харків — є загиблий та багато постраждалих

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Що відомо про наслідки нової атаки РФ
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Вранці 18 квітня країна-агресорка РФ атакувала балістичною ракетою з касетним начинням багатоповерхівку в Харкові. Згідно з останніми даними, відомо про загиблого і понад 50 постраждалих.

Головні тези:

  • За попередньою інформацією, кількість постраждалих сягнула 54 людей, із них 13 госпіталізовані, зокрема 4 у важкому стані.
  • Також постраждали понад 20 багатоквартирних будинків та десятки приватних обійсть. 
     

Що відомо про наслідки нової атаки РФ

Як повідомляють представники місцевої влади, під удар ворога цього разу потрапив густонаселений район Харкова, зокрема й багатоповерхівка.

Що важливо розуміти, під завалами досі можуть перебувати люди.

З заявою з цього приводу уже виступив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ракетного удару сталося влучання в багатоквартирні житлові будинки в Основ'янському районі.

Окрім того, повідомляється, що серед постраждалих є щонайменше дві дитини.

За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі, — заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Згідно з останніми даними постраждали 54 людини. До міських лікарень госпіталізовано 13 цивільних — 4 з них у важкому стані.

Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу.

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