Количество потерь армии РФ на фронте резко возросло — инфографика

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.04.25 ориентировочно составили:

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что армия РФ нанесла по позициям украинских воинов и населенным пунктам два ракетных и 94 авиационных удара, применила четыре ракеты и сбросила 151 КАБ, а для атак использовала 3029 дронов-камикадзе.