Количество потерь армии РФ на фронте резко возросло — инфографика

Ситуация на поле сражения остается напряженной. Тем не менее, Силы обороны Украины успели ликвидировать 1530 человек российских захватчиков, а также успешно уничтожить 8 танков, 40 боевых бронированных машин и 88 артиллерийских систем.
Главные тезисы
- Начались 1150-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- За прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 18 апреля 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 938 970 (+1 530) человек,
танков — 10 662 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 22 257 (+40) ед,
артиллерийских систем — 26 530 (+88) ед,
РСЗО — 1 367 (+1) ед,
средств ПВО — 1 136 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 33 065 (+140) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 44 954 (+312) ед,
специальной техники — 3 858 (+51) ед.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что армия РФ нанесла по позициям украинских воинов и населенным пунктам два ракетных и 94 авиационных удара, применила четыре ракеты и сбросила 151 КАБ, а для атак использовала 3029 дронов-камикадзе.
Кроме того, противник совершил 6507 артиллерийских обстрелов, в том числе 143 из реактивных систем залпового огня.
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