Количество потерь армии РФ на фронте резко возросло — инфографика
Категория
Украина
Дата публикации

Количество потерь армии РФ на фронте резко возросло — инфографика

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Ситуация на поле сражения остается напряженной. Тем не менее, Силы обороны Украины успели ликвидировать 1530 человек российских захватчиков, а также успешно уничтожить 8 танков, 40 боевых бронированных машин и 88 артиллерийских систем.

Главные тезисы

  • Начались 1150-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • За прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 18 апреля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 938 970 (+1 530) человек,

  • танков — 10 662 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 257 (+40) ед,

  • артиллерийских систем — 26 530 (+88) ед,

  • РСЗО — 1 367 (+1) ед,

  • средств ПВО — 1 136 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 33 065 (+140) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 44 954 (+312) ед,

  • специальной техники — 3 858 (+51) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что армия РФ нанесла по позициям украинских воинов и населенным пунктам два ракетных и 94 авиационных удара, применила четыре ракеты и сбросила 151 КАБ, а для атак использовала 3029 дронов-камикадзе.

Кроме того, противник совершил 6507 артиллерийских обстрелов, в том числе 143 из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство ПВО, два средства ракетных войск и артиллерии и пункт управления БПЛА российских захватчиков.

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