Кількість втрат армії РФ на фронті різко зросла — інфографіка
Категорія
Україна
Дата публікації

Кількість втрат армії РФ на фронті різко зросла — інфографіка

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Ситуація на полі бою залишається напруженою. Попри це, Сили оборони України встигли ліквідувати 1530 осіб російських загарбників, а також успішно знищити 
8 танків, 40 бойових броньованих машин та 88 артилерійських систем.

Головні тези:

  • Розпочалася 1150-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 18 квітня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 938 970 (+1 530) осіб,

  • танків — 10 662 (+8) од,

  • бойових броньованих машин — 22 257 (+40) од,

  • артилерійських систем — 26 530 (+88) од,

  • РСЗВ — 1 367 (+1) од,

  • засобів ППО — 1 136 (+1) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33 065 (+140) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 44 954 (+312) од,

  • спеціальної техніки — 3 858 (+51) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що армія РФ завдала по позиціях українських воїнів та населених пунктах двох ракетних і 94 авіаційних ударів, застосувала чотири ракети та скинула 151 КАБ, а для атак використала 3029 дронів-камікадзе.

Окрім того, противник здійснив 6507 артилерійських обстрілів, зокрема 143 — із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, засіб ППО, два засоби ракетних військ і артилерії та пункт управління БпЛА російських загарбників.

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