Кількість втрат армії РФ на фронті різко зросла — інфографіка

Ситуація на полі бою залишається напруженою. Попри це, Сили оборони України встигли ліквідувати 1530 осіб російських загарбників, а також успішно знищити
8 танків, 40 бойових броньованих машин та 88 артилерійських систем.
Головні тези:
- Розпочалася 1150-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 18 квітня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 938 970 (+1 530) осіб,
танків — 10 662 (+8) од,
бойових броньованих машин — 22 257 (+40) од,
артилерійських систем — 26 530 (+88) од,
РСЗВ — 1 367 (+1) од,
засобів ППО — 1 136 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33 065 (+140) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 44 954 (+312) од,
спеціальної техніки — 3 858 (+51) од.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що армія РФ завдала по позиціях українських воїнів та населених пунктах двох ракетних і 94 авіаційних ударів, застосувала чотири ракети та скинула 151 КАБ, а для атак використала 3029 дронів-камікадзе.
Окрім того, противник здійснив 6507 артилерійських обстрілів, зокрема 143 — із реактивних систем залпового вогню.
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