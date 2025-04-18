Кількість втрат армії РФ на фронті різко зросла — інфографіка

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.04.25 орієнтовно склали:

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що армія РФ завдала по позиціях українських воїнів та населених пунктах двох ракетних і 94 авіаційних ударів, застосувала чотири ракети та скинула 151 КАБ, а для атак використала 3029 дронів-камікадзе.