Сили ППО знищили 3 ракети та 23 дрони під час нової атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що у ніч на 18 квітня 2025 року російські загарбники здійснили повітряний напад на мирні українські міста та села ракетами наземного базування та ударними БпЛА. Завдяки злагодженій роботі сил ППО більшість ворожих цілей вдалося знешкодити.