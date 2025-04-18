Сили ППО знищили 3 ракети та 23 дрони під час нової атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що у ніч на 18 квітня 2025 року російські загарбники здійснили повітряний напад на мирні українські міста та села ракетами наземного базування та ударними БпЛА. Завдяки злагодженій роботі сил ППО більшість ворожих цілей вдалося знешкодити.
Головні тези:
- Ворог розпочав нову атаку о 19:30 17 квітня.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали: Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київщина.
Атака РФ на Україну 18 квітня — перші подробиці
Захисники українського неба виявили та здійснили супровід 43 засобів повітряного нападу противника — 6 ракет різних типів та 37 ударних БпЛА:
1 балістичної ракети “Іскандер-М” (район пуску — Крим);
5 крилатих ракет “Іскандер-К” (райони пусків — ТОТ Запорізької обл., Крим);
37 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів (райони пусків –Міллєрово, Курськ — РФ).
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Загадом вдалося знищити 26 повітряних цілей:
3 крилатих ракет “Іскандер-К”;
23 ударних БпЛА типу Shahed.
Окрім того, вказано, що 10 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Цього разу під удар ворога потрапили Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київщина.
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