Росіяни вдарили по кондитерському цеху в Сумах і вбили цивільного

У Сумах під удар російських дронів потрапило кондитерське підприємство: ворог пошкодив виробництво пасок. Внаслідок атаки загинув підприємець, який приїхав по святкову продукцію.

Наслідки атаки Росії на Суми

За словами очільника Сумської районної державної адміністрації Михайла Мельника, близько 05:00 росіяни завдали удару БПЛА типу "Шахед" по кондитерському цеху в м. Суми.

Пошкоджене виробництво пасок. Загинув підприємець, який приїхав за продукцією, — повідомив він. Поширити

Окрім того, вказано, що за медичною допомогою звернулася працівниця кондитерського цеху.

Фото: facebook.com/mykhailo.melnyk

У ДСНС офіційно підтвердили, що загиблого підприємця дістали з-під завалів.

Будівля об’єкта цивільної інфраструктури частково зруйнована.

До слова, у Степногірську на Запоріжжі російські окупанти завдали ударів КАБами, ствольною артилерією та РСЗВ, пошкодили високовольтну лінію і залишили громаду без світла, а у Приморському горіли автівки після влучання дрона.