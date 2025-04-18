Росіяни вдарили по кондитерському цеху в Сумах і вбили цивільного

У Сумах під удар російських дронів потрапило кондитерське підприємство: ворог пошкодив виробництво пасок. Внаслідок атаки загинув підприємець, який приїхав по святкову продукцію.
Головні тези:
- Серед постраждалих є працівниця цеху, яка звернулася за медичною допомогою.
- Російські окупанти також завдали ударів по інших мирних населених пунктах, залишивши території без світла та спричинивши пожежі.
Наслідки атаки Росії на Суми
За словами очільника Сумської районної державної адміністрації Михайла Мельника, близько 05:00 росіяни завдали удару БПЛА типу "Шахед" по кондитерському цеху в м. Суми.
Окрім того, вказано, що за медичною допомогою звернулася працівниця кондитерського цеху.
У ДСНС офіційно підтвердили, що загиблого підприємця дістали з-під завалів.
Будівля об’єкта цивільної інфраструктури частково зруйнована.
До слова, у Степногірську на Запоріжжі російські окупанти завдали ударів КАБами, ствольною артилерією та РСЗВ, пошкодили високовольтну лінію і залишили громаду без світла, а у Приморському горіли автівки після влучання дрона.
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