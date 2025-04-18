Россияне ударили по кондитерскому цеху в Сумах и убили человека

В Сумах под удар российских дронов попало кондитерское предприятие: враг повредил производство куличей. В результате атаки погиб предприниматель, приехавший за праздничной продукцией.
Главные тезисы
- Среди пострадавших есть работница цеха, которая обратилась за медицинской помощью.
- Российские оккупанты также нанесли удары по другим мирным населенным пунктам, оставив территории без света и спровоцировав пожары.
Последствия атаки России на Сумы
По словам главы Сумской районной государственной администрации Михаила Мельника, около 05:00 россияне нанесли удар БПЛА типа "Шахед" по кондитерскому цеху в г. Сумы.
Кроме того, указано, что за медицинской помощью обратилась работница кондитерского цеха.
В ГСЧС официально подтвердили, что погибшего предпринимателя достали из-под завалов.
Здание объекта гражданской инфраструктуры частично разрушено.
К слову, в Степногорске в Запорожье российские оккупанты нанесли удары КАБами, ствольной артиллерией и РСЗО, повредили высоковольтную линию и оставили общину без света, а в Приморском горели автомобили после попадания дрона.
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