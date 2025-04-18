Россияне ударили по кондитерскому цеху в Сумах и убили человека

В Сумах под удар российских дронов попало кондитерское предприятие: враг повредил производство куличей. В результате атаки погиб предприниматель, приехавший за праздничной продукцией.

Последствия атаки России на Сумы

По словам главы Сумской районной государственной администрации Михаила Мельника, около 05:00 россияне нанесли удар БПЛА типа "Шахед" по кондитерскому цеху в г. Сумы.

Повреждено производство куличей. Погиб предприниматель, приехавший за продукцией, — сообщил он. Поделиться

Кроме того, указано, что за медицинской помощью обратилась работница кондитерского цеха.

Фото: facebook.com/mykhailo.melnyk

В ГСЧС официально подтвердили, что погибшего предпринимателя достали из-под завалов.

Здание объекта гражданской инфраструктуры частично разрушено.

К слову, в Степногорске в Запорожье российские оккупанты нанесли удары КАБами, ствольной артиллерией и РСЗО, повредили высоковольтную линию и оставили общину без света, а в Приморском горели автомобили после попадания дрона.