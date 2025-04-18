Россияне ударили по кондитерскому цеху в Сумах и убили человека
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне ударили по кондитерскому цеху в Сумах и убили человека

Последствия атаки России на Сумы
Read in English
Читати українською
Источник:  Сергей Мельник

В Сумах под удар российских дронов попало кондитерское предприятие: враг повредил производство куличей. В результате атаки погиб предприниматель, приехавший за праздничной продукцией.

Главные тезисы

  • Среди пострадавших есть работница цеха, которая обратилась за медицинской помощью.
  • Российские оккупанты также нанесли удары по другим мирным населенным пунктам, оставив территории без света и спровоцировав пожары.

Последствия атаки России на Сумы

По словам главы Сумской районной государственной администрации Михаила Мельника, около 05:00 россияне нанесли удар БПЛА типа "Шахед" по кондитерскому цеху в г. Сумы.

Повреждено производство куличей. Погиб предприниматель, приехавший за продукцией, — сообщил он.

Кроме того, указано, что за медицинской помощью обратилась работница кондитерского цеха.

Фото: facebook.com/mykhailo.melnyk

В ГСЧС официально подтвердили, что погибшего предпринимателя достали из-под завалов.

Здание объекта гражданской инфраструктуры частично разрушено.

К слову, в Степногорске в Запорожье российские оккупанты нанесли удары КАБами, ствольной артиллерией и РСЗО, повредили высоковольтную линию и оставили общину без света, а в Приморском горели автомобили после попадания дрона.

Степногорская община без света, в Приморском есть попадание по частным авто: враг продолжает террор прифронтовых территорий.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Введение миротворцев в Украину. О чем тайно договариваются в Британии
Какой план сейчас обсуждает Британия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака России на Харьков — есть погибший и много пострадавших
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Что известно о последствиях новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Количество потерь армии РФ на фронте резко возросло — инфографика
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?