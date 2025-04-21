РФ завдала ударів по Україні 96 дронами — скільки збила ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ завдала ударів по Україні 96 дронами — скільки збила ППО

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Росія в ніч на 21 квітня атакувала Україну трьома ракетами, в тому числі "Онікс" та майже 100 дронами. ППО збила 42 безпілотники, 47 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені.

Головні тези:

  • Росія завдала ударів по Україні 96 дронами та трьома ракетами в ніч на 21 квітня.
  • Протиповітряна оборона змогла збити 42 безпілотники, а 47 були локаційно втрачені.
  • Удар по Херсонській та Миколаївській областях був відбитий за допомогою авіації, ракетних підрозділів, засобів РЕБ та мобільних вогневих груп.

Росія знову здійснила нічну дронову атаку по Україні

У ніч на 21 квітня противник завдав удару по Херсонській області протикорабельною крилатою ракетою "Онікс" із Криму, по Миколаївській області — двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Також окупанти атакували Україну 96 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів).

Їх вони запускали з:

  • Міллерово;

  • Курська;

  • Брянська;

  • Приморсько-Ахтарська;

  • Гвардійського (тимчасово окупований Крим).

Звіт ППО

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Крім того, 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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