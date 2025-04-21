РФ завдала ударів по Україні 96 дронами — скільки збила ППО

Росія в ніч на 21 квітня атакувала Україну трьома ракетами, в тому числі "Онікс" та майже 100 дронами. ППО збила 42 безпілотники, 47 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені.

Росія знову здійснила нічну дронову атаку по Україні

У ніч на 21 квітня противник завдав удару по Херсонській області протикорабельною крилатою ракетою "Онікс" із Криму, по Миколаївській області — двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Також окупанти атакували Україну 96 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів). Поширити

Їх вони запускали з:

Міллерово;

Курська;

Брянська;

Приморсько-Ахтарська;

Гвардійського (тимчасово окупований Крим).

Звіт ППО

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Крім того, 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).