РФ завдала ударів по Україні 96 дронами — скільки збила ППО

Росія в ніч на 21 квітня атакувала Україну трьома ракетами, в тому числі "Онікс" та майже 100 дронами. ППО збила 42 безпілотники, 47 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені.
Головні тези:
- Росія завдала ударів по Україні 96 дронами та трьома ракетами в ніч на 21 квітня.
- Протиповітряна оборона змогла збити 42 безпілотники, а 47 були локаційно втрачені.
- Удар по Херсонській та Миколаївській областях був відбитий за допомогою авіації, ракетних підрозділів, засобів РЕБ та мобільних вогневих груп.
Росія знову здійснила нічну дронову атаку по Україні
У ніч на 21 квітня противник завдав удару по Херсонській області протикорабельною крилатою ракетою "Онікс" із Криму, по Миколаївській області — двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря.
Їх вони запускали з:
Міллерово;
Курська;
Брянська;
Приморсько-Ахтарська;
Гвардійського (тимчасово окупований Крим).
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 9:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
Крім того, 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
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