Масштабна повітряна атака РФ по Україні — скільки ракет і дронів збила ППО

Росія в ніч проти 24 квітня випустила по Україні 70 ракет різних типів та 145 дронів. Основним напрямком удару ворога став Київ.

ППО збила 48 ракет і 64 шахеди РФ

Всього Росі за ніч випустила по Україні 215 повітряних цілей, а саме:

11 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (райони пусків — Брянська, Воронезька, Курська області.);

37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Саратовська область);

6 крилатих ракет "Іскандер-К" (район пусків — Донецька область);

12 крилатих ракет "Калібр" (з акваторії Чорного моря);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська область);

145 ударних дронів Shahed та дронів-імітаторів різних типів (з Брянська, Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська тамису Чауда у Криму).

Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, основним напрямком удару ворога цієї ночі був Київ.

Звіт ППО

Сили протиповітряної оборони збили:

48 ракет (7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 31 крилату ракету Х-101, 6 крилатих ракет "Калібр", 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69),

64 "Шахеди".

Ще 68 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей. Поширити

У ніч на 24 квітня Росія завдала масованого удару по Україні. Під обстрілом опинилися Київ, Харків, а також області — Дніпропетровська, Житомирська, Полтавська, Хмельницька, Сумська і Запорізька.