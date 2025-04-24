Масштабна повітряна атака РФ по Україні — скільки ракет і дронів збила ППО

Росія в ніч проти 24 квітня випустила по Україні 70 ракет різних типів та 145 дронів. Основним напрямком удару ворога став Київ.
Головні тези:
- Росія випустила по Україні 70 ракет різних типів та 145 дронів, використовуючи різні види зброї, включаючи балістичні та крилаті ракети.
- ППО збила 48 ракет і 64 шахеди РФ, активно відбиваючи атаку ворога.
- Авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи брали активну участь у відбитті атаки Росії.
ППО збила 48 ракет і 64 шахеди РФ
Всього Росі за ніч випустила по Україні 215 повітряних цілей, а саме:
11 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (райони пусків — Брянська, Воронезька, Курська області.);
37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Саратовська область);
6 крилатих ракет "Іскандер-К" (район пусків — Донецька область);
12 крилатих ракет "Калібр" (з акваторії Чорного моря);
4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська область);
145 ударних дронів Shahed та дронів-імітаторів різних типів (з Брянська, Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська тамису Чауда у Криму).
Як зазначили Повітряні сили ЗСУ, основним напрямком удару ворога цієї ночі був Київ.
Сили протиповітряної оборони збили:
48 ракет (7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 31 крилату ракету Х-101, 6 крилатих ракет "Калібр", 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69),
64 "Шахеди".
Ще 68 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
У ніч на 24 квітня Росія завдала масованого удару по Україні. Під обстрілом опинилися Київ, Харків, а також області — Дніпропетровська, Житомирська, Полтавська, Хмельницька, Сумська і Запорізька.
У Києві найбільше постраждав Святошинський район — там частково зруйновано житловий будинок. На місці працюють рятувальники, триває розбір завалів. За останніми даними, у столиці загинули дев'ять осіб, понад 70 — поранені, серед них діти.
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