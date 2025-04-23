Сили ППО знешкодили 114 російських дронів

Протягом ночі 23 квітня 2025 року російські загарбники атакували Україну 134-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО — більшість ворожих цілей були знешкоджені.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
- 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Атака РФ на Україну 23 квітня — що відомо
Новий повітряний напад почався ще о 21:30 22 квітня з районів пусків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда, Гвардійське — Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ також звертають увагу на те, що 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Цього разу під удари ворога потрапили Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
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