Сили ППО знешкодили 114 російських дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 114 російських дронів

Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну 23 квітня - що відомо

Протягом ночі 23 квітня 2025 року російські загарбники атакували Україну 134-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО — більшість ворожих цілей були знешкоджені.

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
  • 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Атака РФ на Україну 23 квітня — що відомо

Новий повітряний напад почався ще о 21:30 22 квітня з районів пусків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда, Гвардійське — Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 67 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ також звертають увагу на те, що 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Цього разу під удари ворога потрапили Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають захисники українського неба.

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