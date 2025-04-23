Сили ППО знешкодили 114 російських дронів

Протягом ночі 23 квітня 2025 року російські загарбники атакували Україну 134-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО — більшість ворожих цілей були знешкоджені.

Атака РФ на Україну 23 квітня — що відомо

Новий повітряний напад почався ще о 21:30 22 квітня з районів пусків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда, Гвардійське — Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 67 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Поширити

Повітряні сили ЗСУ також звертають увагу на те, що 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Цього разу під удари ворога потрапили Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.