Генштаб повідомляє про нові успіхи ЗСУ на фронті

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби, засіб ППО та пункт управління армії РФ.
Головні тези:
- Розпочалася 1155-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.
- Протягом 22 квітня зафіксовано 144 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 23 квітня 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 944 270 (+1 210) осіб,
танків — 10 691 (+8) од,
бойових броньованих машин — 22 307 (+11) од,
артилерійських систем — 26 774 (+85) од,
РСЗВ — 1 368 (+1) од,
засобів ППО — 1 141 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 33 526 (+138) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 45 621 (+163) од,
спеціальної техніки — 3 860 (+1) од.
Генштаб ЗСУ також повідомив, що 23 квітня армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 125 авіаударів, скинувши 242 КАБ.
Ба більше, вказано, що ворог здійснив 6019 обстрілів, зокрема 150 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 2800 дронів-камікадзе.
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