Армія РФ вбила 7 людей у Марганцю на Дніпропетровщині

Російські загарбники завдали удару дроном-камікадзе по місту Марганець Дніпропетровської області вранці 23 квітня. Згідно з останніми даними, 7 людей загинули та ще 6 були поранені.
Головні тези:
- Дніпропетровська область стала мішенню для російських ударів, що призвело до нових жертв.
- Також під удар ворога потрапили Одеська, Київська та Полтавська області.
Оновлено: У Марганці кількість загиблих зросла до 9, також відомо про 30 постраждалих
Росія продовжує вбивати цивільних
Про ситуацію в регіоні розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.
Протягом ночі 23 квітня під російські удари потрапили одразу кілька регіонів України.
Представники місцевих ОДА повідомляють про постраждалих мирних мешканців та чималу шкоду для інфраструктури.
Так, у Броварському районі Київщини після падіння уламків російського БпЛА виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі.
За словами представників ДСНС, горіли дві окремо розташовані будівлі.
Окрім того, ворожі дрони масовано атакували цивільну інфраструктуру Полтавської громади.
Згідно з останніми даними, щонайменше троє людей травмовані.
Уночі 23 квітня армія РФ знову атакувала Одесу ударними безпілотниками.
Місцева влада повідомляє, що постраждали двоє людей, цивільні об’єкти в передмісті Одеси, а також спалахнули пожежі.
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