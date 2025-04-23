Армія РФ вбила 7 людей у Марганцю на Дніпропетровщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вбила 7 людей у Марганцю на Дніпропетровщині

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Армія РФ вбила 7 людей у Марганцю на Дніпропетровщині
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Російські загарбники завдали удару дроном-камікадзе по місту Марганець Дніпропетровської області вранці 23 квітня. Згідно з останніми даними, 7 людей загинули та ще 6 були поранені.

Головні тези:

  • Дніпропетровська область стала мішенню для російських ударів, що призвело до нових жертв.
  • Також під удар ворога потрапили Одеська, Київська та Полтавська області.

Оновлено: У Марганці кількість загиблих зросла до 9, також відомо про 30 постраждалих

Росія продовжує вбивати цивільних

Про ситуацію в регіоні розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram.

Агресор вдарив дроном-камікадзе по Марганцю. За попередньою інформацією, загинули 7 людей. Ще 6 — поранені. Інформацію уточнюємо.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Глава Дніпропетровської ОВА

Протягом ночі 23 квітня під російські удари потрапили одразу кілька регіонів України.

Представники місцевих ОДА повідомляють про постраждалих мирних мешканців та чималу шкоду для інфраструктури.

Так, у Броварському районі Київщини після падіння уламків російського БпЛА виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі.

За словами представників ДСНС, горіли дві окремо розташовані будівлі. 

Окрім того, ворожі дрони масовано атакували цивільну інфраструктуру Полтавської громади.

Згідно з останніми даними, щонайменше троє людей травмовані.

Уночі 23 квітня армія РФ знову атакувала Одесу ударними безпілотниками.

Місцева влада повідомляє, що постраждали двоє людей, цивільні об’єкти в передмісті Одеси, а також спалахнули пожежі.

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