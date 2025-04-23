Армия РФ убила 7 человек в Марганце на Днепропетровщине

Российские захватчики нанесли удар дроном-камикадзе по городу Марганец Днепропетровской области утром 23 апреля. Согласно последним данным, 7 человек погибли и еще 6 были ранены.

Обновлено: В Марганце количество погибших возросло до 9, также известно о 30 пострадавших

Россия продолжает убивать гражданских

О ситуации в регионе рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

По предварительной информации, погибли 7 человек. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

В ночь 23 апреля под российские удары попали сразу несколько регионов Украины.

Представители местных ОГА сообщают о пострадавших мирных жителях и немалом ущербе для инфраструктуры.

Так, в Броварском районе Киевщины после падения обломков российского БПЛА возник пожар в гостинично-ресторанном комплексе.

По словам представителей ГСЧС, горели два отдельно стоящих здания.

Кроме того, вражеские дроны массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Полтавской общины.

Согласно последним данным, по меньшей мере три человека травмированы.

Ночью 23 апреля армия РФ снова атаковала Одессу ударными беспилотниками.