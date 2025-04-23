Генштаб сообщает о новых успехах ВСУ на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб сообщает о новых успехах ВСУ на фронте

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 23 апреля 2025 года
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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, средство ПВО и пункт управления армии РФ.

Главные тезисы

  • Начались 1155-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.
  • В течение 22 апреля зафиксировано 144 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 23 апреля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 944 270 (+1 210) человек,

  • танков — 10 691 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 307 (+11) ед,

  • артиллерийских систем — 26 774 (+85) ед,

  • РСЗО — 1 368 (+1) ед,

  • средств ПВО — 1 141 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 33 526 (+138) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 45 621 (+163) ед,

  • специальной техники — 3 860 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ также сообщил, что 23 апреля армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 125 авиаударов, сбросив 242 КАБ.

Более того, указано, что враг совершил 6019 обстрелов, в том числе 150 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около 2800 дронов-камикадзе.

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