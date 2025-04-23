Силы ПВО обезвредили 114 российских дронов

В течение ночи 23 апреля 2025 года российские захватчики атаковали Украину 134 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО большинство враждебных целей были обезврежены.
Главные тезисы
- Российские дроны сбивали на востоке, севере, юге и в центре страны.
- 47 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.
Атака РФ на Украину 23 апреля — что известно
Новое воздушное нападение началось еще в 21:30 22 апреля из районов пусков: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск — Россия, Чауда, Гвардейское — Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭС и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ также обращают внимание на то, что 47 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
В этот раз под удары врага попали Харьковщина, Полтавщина, Донбасс, Одесщина, Днепропетровщина и Запорожье.
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