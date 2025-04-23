Силы ПВО обезвредили 114 российских дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 114 российских дронов

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 23 апреля - что известно
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В течение ночи 23 апреля 2025 года российские захватчики атаковали Украину 134 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО большинство враждебных целей были обезврежены.

Главные тезисы

  • Российские дроны сбивали на востоке, севере, юге и в центре страны.
  • 47 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.

Атака РФ на Украину 23 апреля — что известно

Новое воздушное нападение началось еще в 21:30 22 апреля из районов пусков: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск — Россия, Чауда, Гвардейское — Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭС и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 67 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

Воздушные силы ВСУ также обращают внимание на то, что 47 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

В этот раз под удары врага попали Харьковщина, Полтавщина, Донбасс, Одесщина, Днепропетровщина и Запорожье.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают защитники украинского неба.

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