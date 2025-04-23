Атака России на Марганец — 9 погибших и 30 раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Марганец — 9 погибших и 30 раненых

ДСНС Украины
Россияне ударили дроном по автобусу в Марганце
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По меньшей мере, 9 человек погибли и еще 30 были ранены в результате российских ударов дроном-камикадзе и FPV-дроном по городу Марганец Днепропетровской области утром 23 апреля.

Главные тезисы

  • Глава Днепропетровской ОВ подтвердил увеличение количества жертв до 9.
  • ГСЧС также сообщает о пожаре на аграрном предприятии.

Россияне ударили дроном по автобусу в Марганце

Сначала глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о 7 погибших и еще 6 раненых.

Агрессор ударил дроном-камикадзе по Марганцу. По предварительной информации, погибли 7 человек. Еще 6 — ранены. Информацию уточняем, — заявил он.

Однако в 08:30 Сергей Лысак уточнил, что количество жертв российского удара выросло до 9.

Вражеская атака унесла 9 жизней. Соболезнование родным и близким. Постоянно растет количество пострадавших. По информации на данный момент, их 30

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

По его словам, враг атаковал дроном-камикадзе автобус с работниками предприятия.

В ГСЧС отметили, что в автобус попал российский FPV-дрон. Спасатели также обнародовали фото с места удара.

Кроме того, указано, что из-за российской атаки горело аграрное предприятие и пострадали 2 человека в Синельниковском районе.

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