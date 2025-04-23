СМИ узнали о тайном предложении Путина Трампу касательно Украины

Путин постепенно отходит от своих требований

По словам сразу трех инсайдеров, на прошлой неделе российский диктатор заявил посланнику президента США Стиву Виткоффу, что Москва может отказаться от претензий на неоккупированные части четырех областей Украины.

Это предложение является первым официальным сигналом, который дал Путин с начала войны три года назад, что Россия может отступить от своих максималистских требований по прекращению вторжения. Поделиться

Новое неожиданное заявление российского диктатора привело к тому, что Штаты предложили новый сценарий потенциального "мирного урегулирования".

Как отмечают европейские чиновники, она опасаются, что Путин использует очевидную уступку США, чтобы склонить Трампа к принятию других требований России и навязать их Украине.

В первую очередь речь идет о признании аннексии Крыма и запрете вступления в НАТО.