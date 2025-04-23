СМИ узнали о тайном предложении Путина Трампу касательно Украины
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Политика
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СМИ узнали о тайном предложении Путина Трампу касательно Украины

Путин постепенно отходит от своих требований
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Источник:  Financial Times

Согласно данным Financial Times, российский диктатор Владимир Путин предложил команде американского лидера Дональда Трампа остановить вторжение РФ в Украину по текущей линии фронта.

Главные тезисы

  • Постепенное изменение позиции Путина может оказать значительное влияние на ситуацию в Украине.
  • Европейские чиновники опасаются, что Путин может использовать эту уступку для навязывания Киеву других требований.

Путин постепенно отходит от своих требований

По словам сразу трех инсайдеров, на прошлой неделе российский диктатор заявил посланнику президента США Стиву Виткоффу, что Москва может отказаться от претензий на неоккупированные части четырех областей Украины.

Это предложение является первым официальным сигналом, который дал Путин с начала войны три года назад, что Россия может отступить от своих максималистских требований по прекращению вторжения.

Новое неожиданное заявление российского диктатора привело к тому, что Штаты предложили новый сценарий потенциального "мирного урегулирования".

Как отмечают европейские чиновники, она опасаются, что Путин использует очевидную уступку США, чтобы склонить Трампа к принятию других требований России и навязать их Украине.

В первую очередь речь идет о признании аннексии Крыма и запрете вступления в НАТО.

Согласно данным, прямо сейчас на команду украинского лидера Владимира Зеленского оказывают безумное давление, чтобы она уступила, а Трамп мог заявить о победе.

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