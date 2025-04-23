ЗМІ дізналися про таємну пропозицію Путіна Трампу щодо України

Згідно з даними Financial Times, російський диктатор Володимир Путін запропонував команді американського лідера Дональда Трампа зупинити вторгнення РФ в Україну за поточною лінією фронту.

Путін поступово відходить від своїх попередніх вимог

За словами одразу трьох інсайдерів, минулого тижня російський диктатор заявив посланцю президента США Стіву Віткоффу, що Москва може відмовитись від "претензій" на неокуповані частини чотирьох областей України.

Ця пропозиція є першим офіційним сигналом, який Путін дав з початку війни три роки тому, що Росія може відступити від своїх максималістських вимог щодо припинення вторгнення. Поширити

Нова неочікувана заява російського диктатора призвела до того, що Штати запропонували новий сценарій потенційного "мирного врегулювання".

Як зазначають європейські посадовці, вона бояться, що Путін використає очевидну поступку в бік США, аби схилити Трампа до прийняття інших вимог Росії і нав'язати їх Україні.

Насамперед йдеться про визнання анексії Криму та заборона вступу до НАТО.