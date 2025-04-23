ЗМІ дізналися про таємну пропозицію Путіна Трампу щодо України

Згідно з даними Financial Times, російський диктатор Володимир Путін запропонував команді американського лідера Дональда Трампа зупинити вторгнення РФ в Україну за поточною лінією фронту.
Головні тези:
- Поступова зміна позиції Путіна може мати значний вплив на ситуацію в Україні.
- Європейські посадовці бояться, що Путін може використати цю поступку для нав'язування Києву інших вимог.
Путін поступово відходить від своїх попередніх вимог
За словами одразу трьох інсайдерів, минулого тижня російський диктатор заявив посланцю президента США Стіву Віткоффу, що Москва може відмовитись від "претензій" на неокуповані частини чотирьох областей України.
Нова неочікувана заява російського диктатора призвела до того, що Штати запропонували новий сценарій потенційного "мирного врегулювання".
Як зазначають європейські посадовці, вона бояться, що Путін використає очевидну поступку в бік США, аби схилити Трампа до прийняття інших вимог Росії і нав'язати їх Україні.
Насамперед йдеться про визнання анексії Криму та заборона вступу до НАТО.
Згідно з даними, просто зараз на команду українського лідера Володимира Зеленського чинять шалений тиск, щоб вона поступилася, а Трамп міг заявити про перемогу.
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