Атака Росії на Марганець — 9 загиблих і 30 поранених

Щонайменше 9 людей загинули та ще 30 були поранені внаслідок російських ударів дроном-камікадзе та FPV-дроном по місту Марганець Дніпропетровської області вранці 23 квітня.

Росіяни вдарили дроном по автобусу у Марганці

Спочатку голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про 7 загиблих та ще 6 поранених.

Агресор вдарив дроном-камікадзе по Марганцю. За попередньою інформацією, загинули 7 людей. Ще 6 — поранені. Інформацію уточнюємо, — заявив він. Поширити

Однак о 08:30 Сергій Лисак уточнив, що кількість жертв російського удару зросла до 9.

Ворожа атака забрала 9 життів. Співчуття рідним і близьким. Постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз, їх 30 Сергій Лисак Глава Дніпропетровської ОВА

За його словами, ворог атакував дроном-камікадзе автобус з працівниками підприємства.

У ДСНС наголосили, що в автобус влучив російський FPV-дрон. Рятувальники також оприлюднили фото з місця удару.