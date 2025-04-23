Атака Росії на Марганець — 9 загиблих і 30 поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Марганець — 9 загиблих і 30 поранених

ДСНС України
Росіяни вдарили дроном по автобусу у Марганці

Щонайменше 9 людей загинули та ще 30 були поранені внаслідок російських ударів дроном-камікадзе та FPV-дроном по місту Марганець Дніпропетровської області вранці 23 квітня.

Головні тези:

  • Глава Дніпропетровської ОВА підтвердив збільшення кількості жертв до 9.
  • ДСНС також повідомляє про пожежу на аграрному підприємстві.

Росіяни вдарили дроном по автобусу у Марганці

Спочатку голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про 7 загиблих та ще 6 поранених.

Агресор вдарив дроном-камікадзе по Марганцю. За попередньою інформацією, загинули 7 людей. Ще 6 — поранені. Інформацію уточнюємо, — заявив він.

Однак о 08:30 Сергій Лисак уточнив, що кількість жертв російського удару зросла до 9.

Ворожа атака забрала 9 життів. Співчуття рідним і близьким. Постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз, їх 30

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Глава Дніпропетровської ОВА

За його словами, ворог атакував дроном-камікадзе автобус з працівниками підприємства.

У ДСНС наголосили, що в автобус влучив російський FPV-дрон. Рятувальники також оприлюднили фото з місця удару.

Окрім того, вказано, що через російську атаку горіло аграрне підприємство і постраждали 2 людини у Синельниківському районі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ вбила 7 людей у Марганцю на Дніпропетровщині
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Армія РФ вбила 7 людей у Марганцю на Дніпропетровщині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб повідомляє про нові успіхи ЗСУ на фронті
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
ЗМІ дізналися про таємну пропозицію Путіна Трампу щодо України
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?