Атака Росії на Марганець — 9 загиблих і 30 поранених

Щонайменше 9 людей загинули та ще 30 були поранені внаслідок російських ударів дроном-камікадзе та FPV-дроном по місту Марганець Дніпропетровської області вранці 23 квітня.
Головні тези:
- Глава Дніпропетровської ОВА підтвердив збільшення кількості жертв до 9.
- ДСНС також повідомляє про пожежу на аграрному підприємстві.
Росіяни вдарили дроном по автобусу у Марганці
Спочатку голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про 7 загиблих та ще 6 поранених.
Однак о 08:30 Сергій Лисак уточнив, що кількість жертв російського удару зросла до 9.
За його словами, ворог атакував дроном-камікадзе автобус з працівниками підприємства.
У ДСНС наголосили, що в автобус влучив російський FPV-дрон. Рятувальники також оприлюднили фото з місця удару.
Окрім того, вказано, що через російську атаку горіло аграрне підприємство і постраждали 2 людини у Синельниківському районі.
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