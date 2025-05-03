Понад 200 дронів, ракет і катерів влаштували потужну "бавовну" в Росії і Криму — відео

Влада Росії заявила про атаку великої кількості дронів, ракет та безекіпажних катерів на різні регіони країни-агресорки та окупований Крим. Очевидці уже публікують відео з місця подій.

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Міноборони РФ не розкриває точну кількість дронів, ракет та катерів, які протягом цієї ночі здійснювали атаку на країну-агресорку.

Попри це, оборонне відомство стверджує, що їхня ППО зуміла знищити аж 170 безпілотників, що вказує на те, що їх було набагато більше, адже більшість цілей росіяни збити не можуть.

Також вказано, що:

96 дронів було ліквідовано над територією окупованого Криму,

47 — над Краснодарським краєм,

9 — над територією Ростовської області

по 8 БПЛА — над територіями Брянської та Курської областей,

2 дрони були знищені над територією Білгородської області.

Ба більше, стверджується, що над Чорним морем вдалося збити 8 крилатих ракет Storm Shadow і 3 українські керовані ракети «Нептун-МД».

А акваторії Чорного моря нібито знищено 14 українських безекіпажних катерів. Жодних підтверджень цим словам немає.