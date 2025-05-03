Более 200 дронов, ракет и катеров устроили мощную "бавовну" в России — видео

Власти России заявили об атаке большого количества дронов, ракет и безэкипажных катеров на разные регионы страны-агрессорки и оккупированный Крым. Очевидцы уже публикуют видео с мест происшествий.

"Бавовна" в России 3 мая — что известно

Минобороны РФ не раскрывает точное количество дронов, ракет и катеров, которые в течение этой ночи совершали атаку на страну-агрессорку.

Несмотря на это, оборонное ведомство утверждает, что их ПВО сумела уничтожить 170 беспилотников, что указывает на то, что их было гораздо больше, ведь большинство целей россияне сбить не могут.

Также указано, что:

96 дронов были ликвидированы над территорией оккупированного Крыма,

47 — над Краснодарским краем,

9 — над территорией Ростовской области

по 8 БПЛА — над территориями Брянской и Курской областей,

2 дрона были уничтожены над территорией Белгородской области.

Более того, утверждается, что над Черным морем удалось сбить 8 крылатых ракет Storm Shadow и 3 украинских управляемых ракеты «Нептун-МД».

А акватории Черного моря якобы уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров. Никаких подтверждений этим словам нет.