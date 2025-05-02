В Крыму гремит мощная "бавовна" после атаки более 100 дронов — видео

Власти страны-агрессорки России утверждают, что в течение ночи 2 мая ее силы ПВО якобы смогли уничтожить 121 беспилотник над территорией оккупированного Крыма и несколькими областями РФ. Минобороны РФ традиционно обвинило в атаке Украину.
Главные тезисы
- Местные жители слышали громкие взрывы в разных районах, особенно в районах аэродромов.
- После атаки на Севастополь движение по Крымскому мосту временно было перекрыто.
Взрывы и пожары в Крыму 2 мая — что известно
Факт атаки подтвердил так называемый ставленник Кремля в Севастополе Михаил Развожаев.
В российском Минобороне утверждают, что над Крымом якобы сбили 89 дронов, а еще 23 над акваторией Черного моря.
Также указано, что 4 беспилотника, мол, не долетели до целей над Краснодарским краем, 2 — над Орловской областью РФ и по 1 — над Брянской, Белгородской областями РФ и над акваторией Азовского моря.
По словам местных жителей, в Севастополе, Джанкое, а также в Саках, Новофедоровке и Каче, где находятся военные аэродромы, раздавались громкие взрывы.
Кроме того, стало известно о пожаре в селе Углово, возле аэродрома Качи.
По словам последнего, российский флот во взаимодействии с силами ПВО пытался отразить массированную комбинированную атаку на Севастополь над морем в районе города. Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы.
Около 04:00 движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Его восстановили через несколько часов.
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