В Крыму гремит мощная "бавовна" после атаки более 100 дронов — видео

Власти страны-агрессорки России утверждают, что в течение ночи 2 мая ее силы ПВО якобы смогли уничтожить 121 беспилотник над территорией оккупированного Крыма и несколькими областями РФ. Минобороны РФ традиционно обвинило в атаке Украину.

Взрывы и пожары в Крыму 2 мая — что известно

Факт атаки подтвердил так называемый ставленник Кремля в Севастополе Михаил Развожаев.

В российском Минобороне утверждают, что над Крымом якобы сбили 89 дронов, а еще 23 над акваторией Черного моря.

Также указано, что 4 беспилотника, мол, не долетели до целей над Краснодарским краем, 2 — над Орловской областью РФ и по 1 — над Брянской, Белгородской областями РФ и над акваторией Азовского моря.

По словам местных жителей, в Севастополе, Джанкое, а также в Саках, Новофедоровке и Каче, где находятся военные аэродромы, раздавались громкие взрывы.

Кроме того, стало известно о пожаре в селе Углово, возле аэродрома Качи.

Громкие звуки, которые были слышны в городе — это наши военные отражают попытку атаки беспилотников. По предварительной информации, уже уничтожено 7 БпЛА в воздухе над морем на большом расстоянии от берега, — заявил Развожает. Поделиться

По словам последнего, российский флот во взаимодействии с силами ПВО пытался отразить массированную комбинированную атаку на Севастополь над морем в районе города. Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы.