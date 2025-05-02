У Криму гримить потужна "бавовна" після атаки понад 100 дронів — відео

Влада країни-агресорки Росії стверджує, що протягом ночі 2 травня її сили ППО нібито змогли знищити 121 безпілотник над територією окупованого Криму і кількома областями РФ. Міноборони РФ традиційно звинуватило в атаці Україну.
Головні тези:
- Місцеві мешканці чули гучні вибухи в різних районах, особливо в районах аеродромів.
- Після атаки на Севастополь рух по Кримському мосту тимчасово було перекрито.
Вибухи та пожежі в Криму 2 травня — що відомо
Факт атаки підтвердив так званий ставленик Кремля у Севастополі Михайло Развожаєв.
У російському Мінобороні стверджують, що над Кримом нібито збили 89 дронів, а ще 23 над акваторією Чорного моря.
Також вказано, що 4 безпілотники, мовляв, не долетіли до цілей над Краснодарським краєм, 2 — над Орловською областю РФ і по 1 — над Брянською, Бєлгородською областями РФ і над акваторією Азовського моря.
За словами місцевих мешканців, в Севастополі, Джанкої, а також у Саках, Новофедорівці та Качі, де знаходяться військові аеродроми, лунали гучні вибухи.
Окрім того, стало відомо про пожежу у селі Углове, що неподалік аеродрому Качі.
За словами останнього, російський флот у взаємодії з силами ППО намагався відбити масовану комбіновану атаку на Севастополь над морем у районі м. Херсонес, у районі Севастопольської бухти, Качі та Балаклави".
Близько 04:00 рух транспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Його відновили за кілька годин.
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