У Криму гримить потужна "бавовна" після атаки понад 100 дронів — відео

Влада країни-агресорки Росії стверджує, що протягом ночі 2 травня її сили ППО нібито змогли знищити 121 безпілотник над територією окупованого Криму і кількома областями РФ. Міноборони РФ традиційно звинуватило в атаці Україну.

Вибухи та пожежі в Криму 2 травня — що відомо

Факт атаки підтвердив так званий ставленик Кремля у Севастополі Михайло Развожаєв.

У російському Мінобороні стверджують, що над Кримом нібито збили 89 дронів, а ще 23 над акваторією Чорного моря.

Також вказано, що 4 безпілотники, мовляв, не долетіли до цілей над Краснодарським краєм, 2 — над Орловською областю РФ і по 1 — над Брянською, Бєлгородською областями РФ і над акваторією Азовського моря.

За словами місцевих мешканців, в Севастополі, Джанкої, а також у Саках, Новофедорівці та Качі, де знаходяться військові аеродроми, лунали гучні вибухи.

Окрім того, стало відомо про пожежу у селі Углове, що неподалік аеродрому Качі.

Гучні звуки, які було чути в місті — це наші військові відбивають спробу атаки безпілотників. За попередньою інформацією вже знищено 7 БпЛА в повітрі над морем на великій відстані від берега, — заявив Розвожає. Поширити

За словами останнього, російський флот у взаємодії з силами ППО намагався відбити масовану комбіновану атаку на Севастополь над морем у районі м. Херсонес, у районі Севастопольської бухти, Качі та Балаклави".