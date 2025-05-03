Генштаб сообщил о новых успехах ВСУ на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб сообщил о новых успехах ВСУ на фронте

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 3 мая 2025 года
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За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, двух пунктах управления, двух артиллерийских системах, двух средствах ПВО и одной станции РЭБ армии РФ.

Главные тезисы

  • Начался 1165-й день широкомасштабной агрессии России против Украины.
  • За прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 3 мая 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 955470 (+1170) человек,

  • танков — 10745 (+4) ед,

  • артиллерийских систем — 27234 (+48) ед,

  • средств ПВО — 1153 (+1) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 34665 (+126) ед,

  • крылатых ракет — 3197 (+1) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 47003 (+121) ед,

  • специальная техника — 3870 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение 2 мая враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 101 авиаудар, в том числе сбросил 183 КАБ.

Более того, армия РФ совершила почти 6700 обстрелов, из них 131 — из реактивных систем залпового огня, а для атаки использовали 2694 дрона-камикадзе.

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