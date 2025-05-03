Генштаб сообщил о новых успехах ВСУ на фронте

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, двух пунктах управления, двух артиллерийских системах, двух средствах ПВО и одной станции РЭБ армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 3 мая 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 955470 (+1170) человек,

танков — 10745 (+4) ед,

артиллерийских систем — 27234 (+48) ед,

средств ПВО — 1153 (+1) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 34665 (+126) ед,

крылатых ракет — 3197 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 47003 (+121) ед,

специальная техника — 3870 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение 2 мая враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 101 авиаудар, в том числе сбросил 183 КАБ.

Более того, армия РФ совершила почти 6700 обстрелов, из них 131 — из реактивных систем залпового огня, а для атаки использовали 2694 дрона-камикадзе.