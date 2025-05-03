РФ атаковала Украину баллистикой и 183 дронами
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину баллистикой и 183 дронами

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО раскрыли результаты своей работы
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Силы ПВО Украины смогли успешно уничтожить 77 российских ударных беспилотников в новом воздушном нападении России. Еще 73 вражеских беспилотника-имитатора были обезврежены и не долетели до целей.

Главные тезисы

  • Российские дроны сбивали на востоке, севере, юге и в центре Украины.
  • В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Николаевщина.

Силы ПВО раскрыли результаты своей работы

В ночь на 3 мая 2025 года (с 20.30 2 мая) противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской обл. и Крыма, 183 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово — Россия.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭС и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 77 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что 73 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

Под новые удары врага попали Харьковская, Сумская, Донецкая и Николаевская области.

Держим небо! Вместе — к победе! — отметили украинские воины.

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