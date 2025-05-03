РФ атаковала Украину баллистикой и 183 дронами

Силы ПВО Украины смогли успешно уничтожить 77 российских ударных беспилотников в новом воздушном нападении России. Еще 73 вражеских беспилотника-имитатора были обезврежены и не долетели до целей.

Силы ПВО раскрыли результаты своей работы

В ночь на 3 мая 2025 года (с 20.30 2 мая) противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской обл. и Крыма, 183 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово — Россия.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭС и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 77 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ сообщают, что 73 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

Под новые удары врага попали Харьковская, Сумская, Донецкая и Николаевская области.