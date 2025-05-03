РФ атакувала Україну балістикою та 183 дронами

Сили ППО України змогли успішно знищити 77 російських ударних безпілотників під час нового повітряного нападу Росії. Ще 73 ворожі безпілотники-імітатори були знешкоджені та не долетіли до цілей.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на сході, півночі, півдні та в центрі України.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина.
Сили ППО розкрили результати своєї роботи
У ніч на 3 травня 2025 року (із 20.30 2 травня) противник атакував двома балістичним ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. та Криму, 183-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово — Росія.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що 73 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під нові удари ворога потрапили Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина.
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