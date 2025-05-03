РФ атакувала Україну балістикою та 183 дронами
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну балістикою та 183 дронами

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО розкрили результати своєї роботи

Сили ППО України змогли успішно знищити 77 російських ударних безпілотників під час нового повітряного нападу Росії. Ще 73 ворожі безпілотники-імітатори були знешкоджені та не долетіли до цілей.

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на сході, півночі, півдні та в центрі України.
  • Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина.

Сили ППО розкрили результати своєї роботи

У ніч на 3 травня 2025 року (із 20.30 2 травня) противник атакував двома балістичним ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. та Криму, 183-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово — Росія.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 77 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що 73 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під нові удари ворога потрапили Харківщина, Сумщина, Донеччина та Миколаївщина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголосили українські воїни.

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