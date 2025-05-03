По убеждению бывшего руководителя ЦРУ Ральфа Гоффа, полномасштабное вторжение России в Украину можно было бы остановить на раннем этапе, если бы Штаты и их партнеры с самого начала передали Киеву все необходимое оружие.
Главные тезисы
- США и их союзники не принимали конкретные решения для победы Украины.
- Ральф Гофф критикует экс-президента Байдена и союзников за разрешение Путину диктовать условия войны.
Гофф упрекнул США и партнеров
По его словам, союзники Украины намеренно использовали стратегию предоставления ВСУ оружия, необходимого для борьбы, однако не того, которое бы помогло разгромить армию РФ.
Бывший глава ЦРУ также обратил внимание на то, что экс-президент Байден и его союзники дали возможность Путину диктовать условия этой войны.
Более того, они позволили себя запугать ядерным оружием, хотя и знали, что до его использования дело не дойдет.
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