По убеждению бывшего руководителя ЦРУ Ральфа Гоффа, полномасштабное вторжение России в Украину можно было бы остановить на раннем этапе, если бы Штаты и их партнеры с самого начала передали Киеву все необходимое оружие.

Гофф упрекнул США и партнеров

По его словам, союзники Украины намеренно использовали стратегию предоставления ВСУ оружия, необходимого для борьбы, однако не того, которое бы помогло разгромить армию РФ.

Если бы мы обеспечили украинцев в то время надлежащим оружием, они могли бы вытеснить россиян из страны. Этого не произошло. Это подготовило почву для этой более длительной, затяжной, изнурительной войны, свидетелями которой мы являемся сегодня, — подчеркнул Гофф. Поделиться

Бывший глава ЦРУ также обратил внимание на то, что экс-президент Байден и его союзники дали возможность Путину диктовать условия этой войны.

Более того, они позволили себя запугать ядерным оружием, хотя и знали, что до его использования дело не дойдет.