Экс-глава ЦРУ обвинил США и Европу в ошибочной стратегии относительно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Экс-глава ЦРУ обвинил США и Европу в ошибочной стратегии относительно Украины

Гофф упрекнул США и партнеров
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Источник:  The Times

По убеждению бывшего руководителя ЦРУ Ральфа Гоффа, полномасштабное вторжение России в Украину можно было бы остановить на раннем этапе, если бы Штаты и их партнеры с самого начала передали Киеву все необходимое оружие.

Главные тезисы

  • США и их союзники не принимали конкретные решения для победы Украины.
  • Ральф Гофф критикует экс-президента Байдена и союзников за разрешение Путину диктовать условия войны.

Гофф упрекнул США и партнеров

По его словам, союзники Украины намеренно использовали стратегию предоставления ВСУ оружия, необходимого для борьбы, однако не того, которое бы помогло разгромить армию РФ.

Если бы мы обеспечили украинцев в то время надлежащим оружием, они могли бы вытеснить россиян из страны. Этого не произошло. Это подготовило почву для этой более длительной, затяжной, изнурительной войны, свидетелями которой мы являемся сегодня, — подчеркнул Гофф.

Бывший глава ЦРУ также обратил внимание на то, что экс-президент Байден и его союзники дали возможность Путину диктовать условия этой войны.

Более того, они позволили себя запугать ядерным оружием, хотя и знали, что до его использования дело не дойдет.

Они дали украинцам оружие, но они никогда не давали им достаточно, чтобы победить. Они давали им только достаточно, чтобы истекать кровью, — пожаловался Гофф.

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