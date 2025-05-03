2025 рік може стати катастрофічним для армії РФ

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії озвучила прогноз, що армія Росії у 2025 році може зазнати рекордних втрат у війні проти України.

Армія РФ втрачає дедалі більше живої сили та зброї

За словами британських розвідників, вони звернули увагу на тенденцію різкого зростання кількості втрат російських загарбників у війні проти України протягом поточного року.

Міноборони Великої Британії оцінює загальні втрати країни-агресорки з початку її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році у приблизно 950 тисяч загиблих і поранених.

Що важливо розуміти, протягом першим 4 місяців 2025 року Росія — за оцінками Лондона — втратила приблизно 160 тисяч своїх солдат.

Якщо такі втрати збережуться до кінця 2025 року, це буде найдорожчим роком війни для Росії з погляду людських втрат, що продовжує тенденцію до щорічного зростання втрат, — прогнозує британська розвідка. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - May 03 2025.



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