2025 рік може стати катастрофічним для армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

2025 рік може стати катастрофічним для армії РФ

Міноборони Британії
Армія РФ втрачає дедалі більше живої сили та зброї

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії озвучила прогноз, що армія Росії у 2025 році може зазнати рекордних втрат у війні проти України.

Головні тези:

  • Путін не шкодує життя своїх людей заради мінімальних просувань на фронті.
  • Втрати російських сил у квітні 2025 року залишаються в середньому меншими за дуже високі щоденні показники кінця 2024-го.

Армія РФ втрачає дедалі більше живої сили та зброї

За словами британських розвідників, вони звернули увагу на тенденцію різкого зростання кількості втрат російських загарбників у війні проти України протягом поточного року.

Міноборони Великої Британії оцінює загальні втрати країни-агресорки з початку її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році у приблизно 950 тисяч загиблих і поранених.

Що важливо розуміти, протягом першим 4 місяців 2025 року Росія — за оцінками Лондона — втратила приблизно 160 тисяч своїх солдат.

Якщо такі втрати збережуться до кінця 2025 року, це буде найдорожчим роком війни для Росії з погляду людських втрат, що продовжує тенденцію до щорічного зростання втрат, — прогнозує британська розвідка.

Не можна також ігнорувати той факт, що країна-агресорка Росія не змогла перетворити постійні великі втрати на значні успіхи в Україні, — підсумовує розвідувальне співтовариство Міноборони Британії.

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