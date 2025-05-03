2025 рік може стати катастрофічним для армії РФ

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії озвучила прогноз, що армія Росії у 2025 році може зазнати рекордних втрат у війні проти України.
Головні тези:
- Путін не шкодує життя своїх людей заради мінімальних просувань на фронті.
- Втрати російських сил у квітні 2025 року залишаються в середньому меншими за дуже високі щоденні показники кінця 2024-го.
Армія РФ втрачає дедалі більше живої сили та зброї
За словами британських розвідників, вони звернули увагу на тенденцію різкого зростання кількості втрат російських загарбників у війні проти України протягом поточного року.
Міноборони Великої Британії оцінює загальні втрати країни-агресорки з початку її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році у приблизно 950 тисяч загиблих і поранених.
Що важливо розуміти, протягом першим 4 місяців 2025 року Росія — за оцінками Лондона — втратила приблизно 160 тисяч своїх солдат.
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