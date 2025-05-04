Украина съела заживо российские танки Т-80 — экс-офицер армии США

Основной боевой российский танк Т-80 стал настоящей ахиллесовой пятой армии РФ. Силы обороны Украины успешно превращают их в “стальные гробы” для российских захватчиков.
Главные тезисы
- Т-80 требует много топлива, а его дальность полета уменьшилась до 300 миль.
- Часть танка не имеет сильного бронирования, а это означает, что одна искра от дрона или попадание противотанковой ракеты может привести к пожару.
Что не так с российским танком Т-80
Согласно последним данным, воины ВСУ успели уничтожить около 1000 Т-80, часто используя дроны FPV. Они успешно атакуют уязвимую башню этих танков.
На это обратил внимание бывший офицер армии США, военный аналитик Брент Иствуд, пишет FortyFive.
Кремль рассчитывал на то, что Т-80 на украинском фронте будет проводить молниеносные атаки, однако не так случилось, как предполагалось.
Что важно понимать, бронетанковый штурм должен был взять Киев в первые дни войны, однако танк не справился со своей задачей.
Нельзя игнорировать тот факт, что сами же российские захватчики прозвали танк "стальным гробом".
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