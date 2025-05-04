Украина съела заживо российские танки Т-80 — экс-офицер армии США

Основной боевой российский танк Т-80 стал настоящей ахиллесовой пятой армии РФ. Силы обороны Украины успешно превращают их в “стальные гробы” для российских захватчиков.

Что не так с российским танком Т-80

Согласно последним данным, воины ВСУ успели уничтожить около 1000 Т-80, часто используя дроны FPV. Они успешно атакуют уязвимую башню этих танков.

На это обратил внимание бывший офицер армии США, военный аналитик Брент Иствуд, пишет FortyFive.

Кремль рассчитывал на то, что Т-80 на украинском фронте будет проводить молниеносные атаки, однако не так случилось, как предполагалось.

Но россиян ждал сюрприз. Противотанковые ракеты Javelin и беспилотные барражирующие боеприпасы сделали свое дело. Кроме того, россияне оставались уязвимыми на дорогах, длинные колонны танков и БТР медленно занимали позиции. Украинцы просто уничтожали танки, такие как Т-80, на передовой колоны и в тылу. Поделиться

Фото: wikipedia.org

Что важно понимать, бронетанковый штурм должен был взять Киев в первые дни войны, однако танк не справился со своей задачей.