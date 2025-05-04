Украина съела заживо российские танки Т-80 — экс-офицер армии США
Категория
Украина
Дата публикации

Украина съела заживо российские танки Т-80 — экс-офицер армии США

Что не так с российским танком Т-80
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Источник:  online.ua

Основной боевой российский танк Т-80 стал настоящей ахиллесовой пятой армии РФ. Силы обороны Украины успешно превращают их в “стальные гробы” для российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Т-80 требует много топлива, а его дальность полета уменьшилась до 300 миль.
  • Часть танка не имеет сильного бронирования, а это означает, что одна искра от дрона или попадание противотанковой ракеты может привести к пожару.

Что не так с российским танком Т-80

Согласно последним данным, воины ВСУ успели уничтожить около 1000 Т-80, часто используя дроны FPV. Они успешно атакуют уязвимую башню этих танков.

На это обратил внимание бывший офицер армии США, военный аналитик Брент Иствуд, пишет FortyFive.

Кремль рассчитывал на то, что Т-80 на украинском фронте будет проводить молниеносные атаки, однако не так случилось, как предполагалось.

Но россиян ждал сюрприз. Противотанковые ракеты Javelin и беспилотные барражирующие боеприпасы сделали свое дело. Кроме того, россияне оставались уязвимыми на дорогах, длинные колонны танков и БТР медленно занимали позиции. Украинцы просто уничтожали танки, такие как Т-80, на передовой колоны и в тылу.

Фото: wikipedia.org

Что важно понимать, бронетанковый штурм должен был взять Киев в первые дни войны, однако танк не справился со своей задачей.

Нельзя игнорировать тот факт, что сами же российские захватчики прозвали танк "стальным гробом".

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