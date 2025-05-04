Фицо паникует после намеков Зеленского на "бавовну" в Москве 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свое возмущение после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина не может обеспечить безопасность политиков, участвующих в празднованиях 9 мая в Москве.

Фицо испугался, что сможет попасть под удар Украины в Москве

По убеждению премьера Словакии, своими заявлениями украинский лидер Зеленский пригрозил приспешникам российского диктатора Владимира Путина, которые приедут на парад в Москву.

Я исключаю такие угрозы из соображений безопасности. Я полностью уважаю, что безопасность участников является внутренним делом Российской Федерации. Но если господин Зеленский считает, что его возгласы заставят иностранные делегации не приехать, он глубоко ошибается. Но я должен был высказать свое осуждение такого способа выражения. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Как цинично отметил Фицо, ему, мол, очень досадно, что "Зеленский и другие смешивают прошлое с настоящим".

На этом фоне он призвал принять предложение “Путина” о перемирии, когда речь шла о праздновании 80-летия.