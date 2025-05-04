Фицо паникует после намеков Зеленского на "бавовну" в Москве 9 мая
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Политика
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Фицо паникует после намеков Зеленского на "бавовну" в Москве 9 мая

Фицо испугался, что сможет попасть под удар Украины в Москве
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Источник:  online.ua

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свое возмущение после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина не может обеспечить безопасность политиков, участвующих в празднованиях 9 мая в Москве.

Главные тезисы

  • Фицо цинично соврал, что заявления Зеленского могут усугубить международные отношения и подтолкнуть к конфликту.
  • Он также призвал принять предложение Путина о "перемирии".

Фицо испугался, что сможет попасть под удар Украины в Москве

По убеждению премьера Словакии, своими заявлениями украинский лидер Зеленский пригрозил приспешникам российского диктатора Владимира Путина, которые приедут на парад в Москву.

Я исключаю такие угрозы из соображений безопасности. Я полностью уважаю, что безопасность участников является внутренним делом Российской Федерации. Но если господин Зеленский считает, что его возгласы заставят иностранные делегации не приехать, он глубоко ошибается. Но я должен был высказать свое осуждение такого способа выражения.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Как цинично отметил Фицо, ему, мол, очень досадно, что "Зеленский и другие смешивают прошлое с настоящим".

На этом фоне он призвал принять предложение “Путина” о перемирии, когда речь шла о праздновании 80-летия.

Это большое неуважение, когда кто-то стране, которая имела наибольший вклад в победу над фашизмом и понесла абсолютно самые большие жертвы, которые мы можем себе представить, говорит: "Ну празднуйте, мы вам там может бросим какой-нибудь дрон или что-нибудь подобное". Для меня это неприемлемые вещи, — добавил Фицо.

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