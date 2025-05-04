Фицо паникует после намеков Зеленского на "бавовну" в Москве 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил свое возмущение после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина не может обеспечить безопасность политиков, участвующих в празднованиях 9 мая в Москве.
Главные тезисы
- Фицо цинично соврал, что заявления Зеленского могут усугубить международные отношения и подтолкнуть к конфликту.
- Он также призвал принять предложение Путина о "перемирии".
Фицо испугался, что сможет попасть под удар Украины в Москве
По убеждению премьера Словакии, своими заявлениями украинский лидер Зеленский пригрозил приспешникам российского диктатора Владимира Путина, которые приедут на парад в Москву.
Как цинично отметил Фицо, ему, мол, очень досадно, что "Зеленский и другие смешивают прошлое с настоящим".
На этом фоне он призвал принять предложение “Путина” о перемирии, когда речь шла о праздновании 80-летия.
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