Шольц уходит с должности канцлера — он обратился к Украине и ЕС

Немецкий лидер Олаф Шольц выступил с последней речью в должности канцлера ФРГ. Он призвал к сохранению объединенной и мирной Европы, несмотря на все вызовы и угрозы на международной арене. По словам Шольца, Украина и Европа должны сделать все возможное, чтобы вернуть устойчивый и справедливый мир в Украину.
Главные тезисы
- Канцлер ФРГ обратил внимание на ужасающие авторитарные тенденции в мире.
- На фоне последних событий Шольц призвал Украину и Европу не прекращать бороться за правду и свободу.
Шольц не забыл упомянуть об Украине во время последней речи
Что важно понимать, 6 мая немецкий канцлер официально сложит полномочия.
Свое последнее обращение Шольц связал с войной России против Украины и авторитарными тенденциями, которые прослеживаются по всему миру.
Он обратил внимание на то, что на Германии лежит особая ответственность из-за ее истории.
По словам немецкого лидера, ужасен тот факт, что российский диктатор Владимир Путин "опять принес войну в Европу".
На этом фоне Шольц призвал Украину и ЕС не смиряться с этим фактом.
Канцлер ФРГ отметил, что Европа — это воплощение свободы, демократии и правового государства, и является "противовесом кровавым ужасам войны".
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