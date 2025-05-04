Шольц уходит с должности канцлера — он обратился к Украине и ЕС

Немецкий лидер Олаф Шольц выступил с последней речью в должности канцлера ФРГ. Он призвал к сохранению объединенной и мирной Европы, несмотря на все вызовы и угрозы на международной арене. По словам Шольца, Украина и Европа должны сделать все возможное, чтобы вернуть устойчивый и справедливый мир в Украину.

Шольц не забыл упомянуть об Украине во время последней речи

Что важно понимать, 6 мая немецкий канцлер официально сложит полномочия.

Свое последнее обращение Шольц связал с войной России против Украины и авторитарными тенденциями, которые прослеживаются по всему миру.

Он обратил внимание на то, что на Германии лежит особая ответственность из-за ее истории.

Один из важнейших уроков войны, развязанной немцами, из нацистского режима террора, из убийства миллионов невинных женщин, детей и мужчин — это наше глубокое убеждение в том, что наш континент, что мы, европейцы, должны раз и навсегда оставить войны между нашими народами в прошлом. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

По словам немецкого лидера, ужасен тот факт, что российский диктатор Владимир Путин "опять принес войну в Европу".

На этом фоне Шольц призвал Украину и ЕС не смиряться с этим фактом.