"Примирение с Украиной неизбежно". Путин выступил с циничным заявлением

Российский диктатор Владимир Путин начал беззастенчиво утверждать, что примирение с Украиной неизбежно и, мол, что это только "вопрос времени". Об этом он начал размышлять, пока российские войска продолжают убивать мирное украинское население.

Путин снова заговорил о "примирении"

Нелегитимный глава Кремля дал интервью своему пропагандисту Павлу Зарубину, приуроченное к 25-летию его диктатуры в России.

Он начал утверждать, что якобы никогда не было необходимости использовать ядерное оружие против Украины.

Нас хотели спровоцировать, хотели, чтобы мы совершили ошибки. И не было необходимости применять оружие, о котором вы сказали. Надеюсь, и не потребуется, — наврал Путин. Поделиться

Что важно понимать, на самом деле Кремль прекратил угрозы ядерным оружием только после того, как на него нажали США и Китай.

Диктатор также добавил, что намерен довести войну России против Украины до конца с нужным ему результатом.

После этого циничного заявления Путин озвучил странный прогноз. Мол, он убежден, что в будущем наступит примирение с Украиной.