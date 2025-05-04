"Примирение с Украиной неизбежно". Путин выступил с циничным заявлением

Российский диктатор Владимир Путин начал беззастенчиво утверждать, что примирение с Украиной неизбежно и, мол, что это только "вопрос времени". Об этом он начал размышлять, пока российские войска продолжают убивать мирное украинское население.
Главные тезисы
- Путин еще раз дал понять, что не собирается останавливать войну.
- Несмотря на это, он верит в “примирение" после всех военных преступлений, совершенных Россией.
Путин снова заговорил о "примирении"
Нелегитимный глава Кремля дал интервью своему пропагандисту Павлу Зарубину, приуроченное к 25-летию его диктатуры в России.
Он начал утверждать, что якобы никогда не было необходимости использовать ядерное оружие против Украины.
Что важно понимать, на самом деле Кремль прекратил угрозы ядерным оружием только после того, как на него нажали США и Китай.
Диктатор также добавил, что намерен довести войну России против Украины до конца с нужным ему результатом.
После этого циничного заявления Путин озвучил странный прогноз. Мол, он убежден, что в будущем наступит примирение с Украиной.
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