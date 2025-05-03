"Это невозможно". Зеленский публично обратился к Путину
Категория
Украина
Дата публикации

"Это невозможно". Зеленский публично обратился к Путину

Зеленский снова обратился к Путину
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Источник:  Интерфакс-Украина

Как отметил украинский лидер Владимир Зеленский, он считает инициативу российского диктатора Владимира Путина объявить перемирие на три дня с 7 по 9 мая "театральной постановкой".

Главные тезисы

  • Президент Украины поддерживает сценарий по безусловному прекращению огня.
  • Зеленский подчеркнул, что достижение полной тишины в зоне конфликта без качественного мониторинга невозможно.

Зеленский снова обратился к Путину

Президент Украины подчеркнул, что Киев поддерживает вариант с безусловным прекращением огня, предложенным командой Дональда Трампа.

Мы идем по ней. С этой даты или с другой — желательно раньше. Попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что это невозможно за три, пять, семь дней не о чем договориться.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства также напомнил, что полной тишины без ее качественного мониторинга добиться невозможно.

По убеждению Зеленского, то, что предложил Путин, это больше театральная постановка с его стороны.

И потому это просто смотрится не очень серьезно или очень несерьезно. Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, и чтобы всем было комфортно, безопасно — тем приехавшим лидерам или друзьям или партнерам Путина по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая, — добавил украинский лидер.

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