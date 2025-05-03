"Это невозможно". Зеленский публично обратился к Путину

Как отметил украинский лидер Владимир Зеленский, он считает инициативу российского диктатора Владимира Путина объявить перемирие на три дня с 7 по 9 мая "театральной постановкой".
Главные тезисы
- Президент Украины поддерживает сценарий по безусловному прекращению огня.
- Зеленский подчеркнул, что достижение полной тишины в зоне конфликта без качественного мониторинга невозможно.
Зеленский снова обратился к Путину
Президент Украины подчеркнул, что Киев поддерживает вариант с безусловным прекращением огня, предложенным командой Дональда Трампа.
Глава государства также напомнил, что полной тишины без ее качественного мониторинга добиться невозможно.
По убеждению Зеленского, то, что предложил Путин, это больше театральная постановка с его стороны.
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