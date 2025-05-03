"Это невозможно". Зеленский публично обратился к Путину

И потому это просто смотрится не очень серьезно или очень несерьезно. Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, и чтобы всем было комфортно, безопасно — тем приехавшим лидерам или друзьям или партнерам Путина по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая, — добавил украинский лидер.