Издание The Telegraph обращает внимание на то, что президент США Дональд Трамп наконец-то осознал, что одна из главных причин его проблем на пути завершения войны России против Украины — это российский диктатор Владимир Путин. По крайней мере, его последнее решение указывает на это.

Трамп может кардинально изменить подход к РФ

По убеждению журналистов, первый сигнал, посланный президентом США Кремлю — это неожиданное и громкое увольнение Майка Волца с должности советника по национальной безопасности.

Это решение можно интерпретировать как соответствие этому направлению движения, несмотря на то, что Волц также придерживался "ястребиных" взглядов на Россию.

Отказ от ястреба, к которому его политическая база относилась с глубоким подозрением, может дать Трампу прикрытие, необходимое для изменения курса и, как это ни парадоксально, перехода к политике, которую рекомендовал его бывший советник по национальной безопасности, — объясняет издание. Поделиться

По мнению журналистов, в будущем лишь два важных решения продемонстрируют, готов ли Трамп к реальным действиям, чтобы остановить российского диктатора.

В первую очередь речь идет о поставках оружия и дополнительных пакетах помощи Украине.

Кроме того, Трамп должен поддержать законопроект, продвигаемый сенатором Линдси Грэм, по усилению санкций против России.