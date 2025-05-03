Трамп меняет курс относительно России и отправил первый сигнал

Издание The Telegraph обращает внимание на то, что президент США Дональд Трамп наконец-то осознал, что одна из главных причин его проблем на пути завершения войны России против Украины — это российский диктатор Владимир Путин. По крайней мере, его последнее решение указывает на это.
Главные тезисы
- Увольнение Майка Волца свидетельствует об изменении политического курса Трампа по отношению к РФ.
- Уже скоро станет известно, готов ли президент США к серьезным шагам.
Трамп может кардинально изменить подход к РФ
По убеждению журналистов, первый сигнал, посланный президентом США Кремлю — это неожиданное и громкое увольнение Майка Волца с должности советника по национальной безопасности.
Это решение можно интерпретировать как соответствие этому направлению движения, несмотря на то, что Волц также придерживался "ястребиных" взглядов на Россию.
По мнению журналистов, в будущем лишь два важных решения продемонстрируют, готов ли Трамп к реальным действиям, чтобы остановить российского диктатора.
В первую очередь речь идет о поставках оружия и дополнительных пакетах помощи Украине.
Кроме того, Трамп должен поддержать законопроект, продвигаемый сенатором Линдси Грэм, по усилению санкций против России.
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