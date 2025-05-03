Трамп змінює курс щодо Росії й надіслав перший сигнал
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Політика
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Трамп змінює курс щодо Росії й надіслав перший сигнал

Трамп
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Джерело:  The Telegraph

Видання The Telegraph звертає увагу на те, що президент США Дональд Трамп нарешті усвідомив, що одна з головним причин його проблем на шляху завершення війни Росії проти України — це російський диктатор Володимир Путін. Принаймні його останнє рішення вказує на це.

Головні тези:

  • Звільнення Майка Волца свідчить про  зміну політичного курсу Трампа щодо РФ.
  • Уже незабаром стане відомо, чи готовий президент США до серйозних кроків.

Трамп може кардинально змінити підхід до РФ

На переконання журналістів, перший сигнал, який надіслав президент США Кремлю — це неочікуване та гучне звільнення Майка Волца з посади радника з національної безпеки.

Це рішення можна інтерпретувати як відповідність цьому напрямку руху, попри те, що Волц також дотримувався "яструбиних" поглядів на Росію.

Відмова від яструба, до якого його політична база ставилася з глибокою підозрою, може дати Трампу прикриття, необхідне для зміни курсу і, хоч як це парадоксально, переходу до політики, яку рекомендував його колишній радник з національної безпеки, — пояснює видання.

На переконання журналістів, у майбутньому лише два важливих рішення продемонструють, чи Трамп готовий до реальних дій, щоб зупинити російського диктатора.

Насамперед йдеться про постачанням зброї Україні та додаткові пакети допомоги.

Окрім того, Трамп повинен підтримати законопроєкт, який просуває сенатор Ліндсі Грем, щодо посилення санкцій проти Росії.

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