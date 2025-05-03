"Це неможливо". Зеленський публічно звернувся до Путіна
Категорія
Україна
Дата публікації

"Це неможливо". Зеленський публічно звернувся до Путіна

Зеленський вкотре звернувся до Путіна
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Джерело:  Інтерфакс-Україна

Як зазначив український лідер Володимир Зеленський, він вважає ініціативу російського диктатора Володимира Путіна оголосити перемир'я на три дні з 7 по 9 травня “театральною постановкою”.

Головні тези:

  • Президент України підтримує сценарій з безумовним припиненням вогню.
  • Зеленський наголосив, що досягнення повної тиші у зоні конфлікту без якісного моніторингу неможливо.

Зеленський вкотре звернувся до Путіна

Президент України наголосив, що Київ підтримує варіант з безумовним припиненням вогню, який запропонувала команда Дональда Трампа.

Ми йдемо по ній. З цієї дати чи з іншої — бажано раніше.Так спробуймо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що це неможливо за три, п’ять, сім днів ні про що домовитися.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави також нагадав, що повної тиші без її якісного моніторингу досягти неможливо.

На переконання Зеленського, те, що запропонував Путін, — це більше театральна постановка з його боку.

І тому це просто виглядає не дуже серйозно або дуже несерйозно. Гратися для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно — тим лідерам, або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть, по тих чи інших причинах на Кремлівську площу на 9 травня, — додав український лідер.

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