"Це неможливо". Зеленський публічно звернувся до Путіна

І тому це просто виглядає не дуже серйозно або дуже несерйозно. Гратися для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно — тим лідерам, або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть, по тих чи інших причинах на Кремлівську площу на 9 травня, — додав український лідер.