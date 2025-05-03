"Це неможливо". Зеленський публічно звернувся до Путіна

Як зазначив український лідер Володимир Зеленський, він вважає ініціативу російського диктатора Володимира Путіна оголосити перемир'я на три дні з 7 по 9 травня “театральною постановкою”.
Головні тези:
- Президент України підтримує сценарій з безумовним припиненням вогню.
- Зеленський наголосив, що досягнення повної тиші у зоні конфлікту без якісного моніторингу неможливо.
Зеленський вкотре звернувся до Путіна
Президент України наголосив, що Київ підтримує варіант з безумовним припиненням вогню, який запропонувала команда Дональда Трампа.
Глава держави також нагадав, що повної тиші без її якісного моніторингу досягти неможливо.
На переконання Зеленського, те, що запропонував Путін, — це більше театральна постановка з його боку.
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