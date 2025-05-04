"Примирення з Україною неминуче". Путін виступив з цинічною заявою
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"Примирення з Україною неминуче". Путін виступив з цинічною заявою

Путін знову заговорив про “примирення” війни
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Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін почав безсоромно стверджувати, що примирення з Україною неминуче і, мовляв, що це лише “питання часу”. Про це він почав розмірковувати, поки російські війська продовжують вбивати мирне українське населення.

Головні тези:

  • Путін вкотре дав зрозуміти, що не збирається зупиняти війну.
  • Попри це, він вірить у “примирення” після усіх воєнних злочинів, що їх скоїла Росія.

Путін знову заговорив про “примирення”

Нелегітимний глава Кремля дав інтерв'ю своєму пропагандисту Павлу Зарубіну, яке було приурочене 25-річчю його диктатури у Росії.

Він почав стверджувати, що нібито ніколи не мав необхідності використовувати ядерну зброю проти України.

Нас хотіли спровокувати, хотіли, щоб ми зробили помилки. І не було необхідності застосовувати зброю, про яку ви зараз сказали. Сподіваюся, і не буде потрібно, — безсоромно набрехав Путін.

Що важливо розуміти, насправді Кремль припинив погрози ядерною зброєю лише після того, як на нього натиснули США і Китай.

Диктатор також додав, що має намір довести війну Росії проти України до кінця з потрібним йому результатом.

Після цієї цинічної заяві Путін озвучив дивний прогноз. Мовляв, він переконаний, що в майбутньому настане примирення з Україною.

Примирення з Україною неминуче, це питання часу, — сказав нелегітимний президент РФ.

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