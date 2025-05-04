"Примирення з Україною неминуче". Путін виступив з цинічною заявою

Російський диктатор Володимир Путін почав безсоромно стверджувати, що примирення з Україною неминуче і, мовляв, що це лише “питання часу”. Про це він почав розмірковувати, поки російські війська продовжують вбивати мирне українське населення.

Путін знову заговорив про “примирення”

Нелегітимний глава Кремля дав інтерв'ю своєму пропагандисту Павлу Зарубіну, яке було приурочене 25-річчю його диктатури у Росії.

Він почав стверджувати, що нібито ніколи не мав необхідності використовувати ядерну зброю проти України.

Нас хотіли спровокувати, хотіли, щоб ми зробили помилки. І не було необхідності застосовувати зброю, про яку ви зараз сказали. Сподіваюся, і не буде потрібно, — безсоромно набрехав Путін. Поширити

Що важливо розуміти, насправді Кремль припинив погрози ядерною зброєю лише після того, як на нього натиснули США і Китай.

Диктатор також додав, що має намір довести війну Росії проти України до кінця з потрібним йому результатом.

Після цієї цинічної заяві Путін озвучив дивний прогноз. Мовляв, він переконаний, що в майбутньому настане примирення з Україною.