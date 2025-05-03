Когда Китай атакует Тайвань — прогноз адмирала Папаро
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Мир
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Когда Китай атакует Тайвань — прогноз адмирала Папаро

Что будет с Тайванем
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Источник:  Financial Times

Существует высокая вероятность, что армия КНР начнет вторжение в Тайвань в 2027 году. Однако тогда у США будет не так много сил, чтобы выиграть в этой войне. Об этом предупредил главнокомандующий вооруженными силами США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Сэмюэл Папаро.

Главные тезисы

  • США обладают весомыми преимуществами над Китаем, однако вскоре все может резко измениться.
  • КНР ежегодно строит больше подлодок и военных кораблей чем Штаты.

Что будет с Тайванем

По словам Папаро, нельзя игнорировать тот факт, что армия США имеет значительные преимущества над Китаем в подводных возможностях, а также в космосе.

Однако уже сейчас КНР активно создает системы вооружения, а это значит, что вскоре ситуация может резко измениться.

Американский адмирал обращает внимание на то, что Китай выпускает по две подлодки в год, тогда как США всего 1,4.

Ситуация с надводными кораблями еще хуже: Китай ежегодно строит шесть военных кораблей, а США — всего 1,8.

Как отмечает Папаро, китайская армия существенно усилила свою активность через год, с тех пор как он занимает свой пост.

Пекин репетирует "весь спектр военных операций" для Тайваня. Это репетиция разных вариантов — от прямого вторжения на остров до его морской блокады.

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