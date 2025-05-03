Когда Китай атакует Тайвань — прогноз адмирала Папаро

Существует высокая вероятность, что армия КНР начнет вторжение в Тайвань в 2027 году. Однако тогда у США будет не так много сил, чтобы выиграть в этой войне. Об этом предупредил главнокомандующий вооруженными силами США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Сэмюэл Папаро.

Что будет с Тайванем

По словам Папаро, нельзя игнорировать тот факт, что армия США имеет значительные преимущества над Китаем в подводных возможностях, а также в космосе.

Однако уже сейчас КНР активно создает системы вооружения, а это значит, что вскоре ситуация может резко измениться.

Американский адмирал обращает внимание на то, что Китай выпускает по две подлодки в год, тогда как США всего 1,4.

Ситуация с надводными кораблями еще хуже: Китай ежегодно строит шесть военных кораблей, а США — всего 1,8. Поделиться

Как отмечает Папаро, китайская армия существенно усилила свою активность через год, с тех пор как он занимает свой пост.