Как отмечает военный аналитик Дэвид Акс, Китай строит специальные десантные баржи для перевозки военной техники и личного состава в рамках предполагаемой подготовки к вторжению на Тайвань.

Что известно о завершающем этапе подготовки Китая к вторжению на Тайвань

Акс обращает внимание, что первым информацию о строительстве Китаем 5 военных барж сообщило издание Naval News.

По информации издания, строительство началось, по меньшей мере, с 2022 года. Баржи уже является частью угрожающего потенциала китайской армии.

Аналитик отмечает, что на протяжении многих десятилетий ВМС Китая создавали мощную флотилию десантных кораблей, в состав которой входят восемь десантных доков типа 071 для перевозки войск и припасов, по меньшей мере три штурмовых корабля типа 075 для перевозки войск и вертолетов и пока один гигантский дес , который также может запускать и приземлять высокоэффективные дроны.

Однако Акс отмечает, что этого, вероятно, недостаточно для высадки десанта на берег Тайваня.

Китаю понадобится переправить два миллиона человек через пролив, чтобы гарантировать победу, — предполагает большинство аналитиков. Поделиться

Армия КНР

Таким образом, китайские военные планируют укрепить свои морские силы вводом в эксплуатацию сотен коммерческих судов, включая автомобильные паромы.

Аналитик отмечает, что принятый в Китае закон о национальном оборонном транспорте от 2017 года предусматривает, что вся транспортная инфраструктура, включая корабли, доступна для использования в военных целях.

Инженеры ВМС Китая начали модифицировать ключевые суда, превращая их в штурмовые корабли. К ним добавляются тяжелые рампы, которые могут выдерживать огромный вес для транспортировки военной техники.

Но укрепление пандусов не решает основную проблему. Как автомобильный паром должен подойти к берегу, чтобы опустить рампу на сушу? Паромы сконструированы таким образом, чтобы причаливать к пирсам и опускать пандусы на бетон, — подчеркивает Акс. Поделиться

По его мнению, армия Китая могла привлечь гражданские суда для захвата портов на Тайване.

Новые штурмовые баржи являются ключом к соединению автомобильных паромов и других гражданских судов с песчаными пляжами. Баржа, по сути, плавучий пирс... Паром может остановиться рядом, опустить рампу на верхнюю часть баржи и разгрузить транспортные средства, — подчеркивает аналитик. Поделиться

Акс считает, что эти новые баржи "являются последним сигналом предупреждения" о том, что нападение на Тайвань неизбежно.

Что известно о соотношении сил Китая и США в Тихом океане

По оценкам бригадного генерала армии США Дага Уикерта, американская авиация стремительно теряет превосходство над китайскими силами в западной части Тихого океана.

Он отмечает, что с учетом новейших сил Китая уже имеет преимущество над США.

Уикерт подчеркивает, что уже два года Китай имеет преимущество над США западнее 180° меридиана по количеству современных истребителей в 12 раз, а за самолетами пятого поколения в 5 раз, имея 225 бомбардировщиков в регионе.

Викерт является командиром одного из важнейших подразделений ВВС США, 412 испытательного крыла, которое проводит тестирование и оценку всего, чем пользуются американские ВВС — от самолетов до программного обеспечения.

Между тем, аналитики портала Defense Express уточняют, что по данным статистического ежегодника Military Balance, Китай имеет 2 тыс 200 боеспособных самолетов всех типов.

Из них около 18% очень старых Chengdu J-7 (китайская модернизированная копия МиГ-21).

Еще есть немало не к молодым Shenyang J-8. Основная масса китайских самолетов, это относительно современные Chengdu J-10 и Shenyang J-11 (по 600 единиц), являющиеся китайской версией Су-27.

Но главным козырем китайских ВВС является более 200 современных J-20. И их количество будет расти.

Боевая авиация США насчитывает до 3 тыс 150 истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. Так что преимущество все же остается за США.

В частности, у американцев есть более 370 F-15, более 800 F-16, более 900 F/A-18, около 180 F-22, более 630 F-35, около 200 штурмовиков A-10.