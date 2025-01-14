Как отмечает военный аналитик Дэвид Акс, Китай строит специальные десантные баржи для перевозки военной техники и личного состава в рамках предполагаемой подготовки к вторжению на Тайвань.
Главные тезисы
- Китай строит специальные десантные баржи для вторжения на Тайвань, повышая угрозу стабильности в Тихом океане.
- Увеличение вооруженной мощи Китая, особенно в области авиации, вызывает беспокойство у США.
- Аналитики отмечают, что Китай имеет преимущество над США в западной части Тихого океана по количеству современных истребителей и самолетов пятого поколения.
- Строительство десятков тяжелых барж для десантирования военных сил на Тайване свидетельствует о нарастающей напряженности в регионе.
- Использование гражданских судов в военных целях и модификация ключевых судов для штурмовой высадки указывают на агрессивные намерения Китая в отношении Тайваня.
Что известно о завершающем этапе подготовки Китая к вторжению на Тайвань
Акс обращает внимание, что первым информацию о строительстве Китаем 5 военных барж сообщило издание Naval News.
По информации издания, строительство началось, по меньшей мере, с 2022 года. Баржи уже является частью угрожающего потенциала китайской армии.
Аналитик отмечает, что на протяжении многих десятилетий ВМС Китая создавали мощную флотилию десантных кораблей, в состав которой входят восемь десантных доков типа 071 для перевозки войск и припасов, по меньшей мере три штурмовых корабля типа 075 для перевозки войск и вертолетов и пока один гигантский дес , который также может запускать и приземлять высокоэффективные дроны.
Однако Акс отмечает, что этого, вероятно, недостаточно для высадки десанта на берег Тайваня.
Таким образом, китайские военные планируют укрепить свои морские силы вводом в эксплуатацию сотен коммерческих судов, включая автомобильные паромы.
Аналитик отмечает, что принятый в Китае закон о национальном оборонном транспорте от 2017 года предусматривает, что вся транспортная инфраструктура, включая корабли, доступна для использования в военных целях.
Инженеры ВМС Китая начали модифицировать ключевые суда, превращая их в штурмовые корабли. К ним добавляются тяжелые рампы, которые могут выдерживать огромный вес для транспортировки военной техники.
По его мнению, армия Китая могла привлечь гражданские суда для захвата портов на Тайване.
Акс считает, что эти новые баржи "являются последним сигналом предупреждения" о том, что нападение на Тайвань неизбежно.
Что известно о соотношении сил Китая и США в Тихом океане
По оценкам бригадного генерала армии США Дага Уикерта, американская авиация стремительно теряет превосходство над китайскими силами в западной части Тихого океана.
Он отмечает, что с учетом новейших сил Китая уже имеет преимущество над США.
Уикерт подчеркивает, что уже два года Китай имеет преимущество над США западнее 180° меридиана по количеству современных истребителей в 12 раз, а за самолетами пятого поколения в 5 раз, имея 225 бомбардировщиков в регионе.
Викерт является командиром одного из важнейших подразделений ВВС США, 412 испытательного крыла, которое проводит тестирование и оценку всего, чем пользуются американские ВВС — от самолетов до программного обеспечения.
Между тем, аналитики портала Defense Express уточняют, что по данным статистического ежегодника Military Balance, Китай имеет 2 тыс 200 боеспособных самолетов всех типов.
Из них около 18% очень старых Chengdu J-7 (китайская модернизированная копия МиГ-21).
Еще есть немало не к молодым Shenyang J-8. Основная масса китайских самолетов, это относительно современные Chengdu J-10 и Shenyang J-11 (по 600 единиц), являющиеся китайской версией Су-27.
Но главным козырем китайских ВВС является более 200 современных J-20. И их количество будет расти.
Боевая авиация США насчитывает до 3 тыс 150 истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. Так что преимущество все же остается за США.
В частности, у американцев есть более 370 F-15, более 800 F-16, более 900 F/A-18, около 180 F-22, более 630 F-35, около 200 штурмовиков A-10.
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