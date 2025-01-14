Як зазначає військовий аналітик Девід Акс, Китай будує спеціальні десантні баржі для перевезення військової техніки та особового складу у рамках ймовірної підготовки до вторгнення на Тайвань.

Що відомо про завершальний етап підготовки Китаю до вторгнення на Тайвань

Акс звертає увагу, що першим інформацію про будівництво Китаєм 5 військових барж повідомило видання Naval News.

За інформацією видання, будівництво розпочалось щонайменше з 2022 року. Баржі вже є частиною загрозливого потенціалу китайської армії

Аналітик зазначає, що протягом багатьох десятиліть ВМС Китаю створювали потужну флотилію десантних кораблів, до складу якої входять вісім десантних доків типу 071 для перевезення військ і припасів, щонайменше три штурмові кораблі типу 075 для перевезення військ і гелікоптерів і поки що один гігантський десантний корабель типу 076, який також може запускати та приземляти високоефективні дрони.

Однак Акс зазначає, що цього ймовірно буде недостатньо для висадки десанту на берег Тайваню.

Китаю знадобиться переправити два мільйони людей через протоку, щоб гарантувати перемогу, - припускає більшість аналітиків. Поширити

Армія КНР

Таким чином китайські військові планують зміцнити свої морські сили введенням в експлуатацію сотень комерційних суден, включно із автомобільними паромами.

Аналітик зазначає, що прийнятий у Китаї закон про національний оборонний транспорт від 2017 року передбачає, що вся транспортна інфраструктура, включно з кораблями, доступна для використання у військових цілях.

Інженери ВМС Китаю почали модифікувати ключові судна, перетворюючи їх на штурмові кораблі. До них додаются важкі рампи, які можуть витримувати велику вагу для транспортування військової техніки.

Але укріплення пандусів не вирішує основної проблеми. Як автомобільний пором має наблизитися до берега, щоб опустити рампу на сушу? Пороми сконструйовані таким чином, щоб причалювати до пірсів і опускати пандуси на бетон, - підкреслює Акс. Поширити

На його думку, армія Китаю могла залучити цивільні судна для захоплення портів на Тайвані.

Нові штурмові баржі є ключем до сполучення автомобільних поромів та інших цивільних суден із піщаними пляжами. Баржа, по суті, є плавучим пірсом... Пором може зупинитися поруч, опустити рампу на верхню частину баржі та розвантажити транспортні засоби, - підкреслює аналітик. Поширити

Акс вважає, що ці нові баржі "є останнім сигналом попередження" про те, що напад на Тайвань неминучий.

Що відомо про співвідношення сил Китаю та США у Тихому океані

За оцінками бригадного генерала армії США Дага Уікерта, американська авіація стрімко втрачає перевагу над китайськими силами у західній частині Тихого океану.

Він зазначає, що з урахуванням новітніх сил, Китає вже має перевагу над США.

Уікерт підкреслює, що протягом вже двох років Китай має перевагу над США на захід від 180° меридіану за кількістю сучасних винищувачів у 12 разів, а за літаками п'ятого покоління у 5 разів, маючи 225 бомбардувальників в регіоні.

Вікерт є командиром одного з найважливіших підрозділів ВПС США, 412-го випробувального крила, яке проводить тестування та оцінку всього, чим користуються американські ВПС – від літаків до програмного забезпечення

Між тим аналітики порталу Defense Express уточнюють, що за даними статистичного щорічника Military Balance, Китай має 2 тис 200 боєздатних літаків усіх типів.

З них близько 18% є дуже старими Chengdu J-7 (китайська модернізована копія МиГ-21).

Ще є чимало не нажто молодих Shenyang J-8. Основна маса китайських літаків, це відносно сучасні Chengdu J-10 і Shenyang J-11 (по 600 одиниць), які є китайською версією Су-27.

Але головним козирем китайських ВПС є понад 200 сучасних J-20. І їх кількість буде зростати.

Бойова авіація США загалом налічує до 3 тис 150 винищувачів, штурмовиків та бомбардувальників. Отже перевага все ж залишається за США.

Зокрема у американців є понад 370 F-15, понад 800 F-16, понад 900 F/A-18, близько 180 F-22, понад 630 F-35, близько 200 штурмовиків A-10.